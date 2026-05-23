Cristian mungiu trionfa a cannes con fjord

Sabato 23 Maggio 2026, alle ore 22:38, l’Italia e non solo si accende di interesse per l’eccezionale successo di Cristian Mungiu a Cannes. Il regista ha conquistato nuovamente la Palme d’Or con il suo film ‘Fjord’, confermando la sua maestria nel mondo del cinema.

La notizia è in cima ai top trend sui motori di ricerca, suscitando grande curiosità e entusiasmo tra gli appassionati del settore. Questo riconoscimento rappresenta un ulteriore traguardo nella carriera di Mungiu, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua capacità di emozionare il pubblico con le sue opere cinematografiche.

Per tutti gli interessati, è possibile approfondire ulteriormente sui dettagli di questo avvenimento online, dove sicuramente troveranno ampi spazi dedicati a questo straordinario successo.