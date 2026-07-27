Croazia: turisti in fuga da spiagge costose

La Croazia è al centro dell’attenzione in queste ore, con il tema in tendenza online e in cima ai top trend sui motori di ricerca. Sembra che molti turisti stiano evitando le coste croate a causa dei prezzi elevati, con spiagge e strutture ricettive che restano vuote nonostante la stagione estiva. Si parla di cifre esorbitanti per servizi comuni come un cappuccino a 7€ o un lettino in spiaggia a 80€, spingendo i visitatori a cercare alternative più convenienti altrove.

Questa situazione sta generando un vero e proprio fenomeno di fuga dalla Croazia, con molte persone che stanno optando per destinazioni più accessibili dal punto di vista economico. È evidente che il costo elevato delle vacanze sta influenzando pesantemente le scelte dei viaggiatori, che cercano esperienze più convenienti senza dover rinunciare alla bellezza delle mete turistiche.

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