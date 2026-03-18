Crociera: epidemia di norovirus colpisce passeggeri

La crociera si trasforma in un incubo per oltre 150 passeggeri colpiti da norovirus, tra sintomi di vomito, diarrea e febbre. Le autorità hanno immediatamente attuato misure di isolamento e sanificazione per contenere la diffusione dell’epidemia. La notizia è al centro dell’attenzione online, tra i top trend sui motori di ricerca, suscitando preoccupazione e interesse. L’epidemia di ‘virus dei croceristi’ continua a destare allarme, con episodi simili registrati anche in altre zone del mondo. La situazione sottolinea l’importanza dei protocolli sanitari a bordo delle navi e della prontezza nell’affrontare eventuali emergenze di salute pubblica.

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