giovedì, Novembre 27, 2025
Cronaca

Crolla il soffitto in un cantiere a Calascio, operaio 30enne ferito e ricoverato a L’Aquila

L’AQUILA – Momenti di paura in un cantiere edile a Calascio, dove un operaio di 30 anni, di origini macedoni, è rimasto ferito in seguito al cedimento improvviso di un soffitto durante le lavorazioni.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era impegnato all’interno dell’edificio quando la volta ha ceduto, facendolo cadere e travolgendolo in parte da detriti e materiali. I colleghi presenti sul posto hanno subito dato l’allarme e allertato i soccorsi.

Il personale del 118 è intervenuto rapidamente in cantiere, stabilizzando il lavoratore che avrebbe riportato un trauma toracico e uno addominale. L’operaio è stato quindi trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, dove è stato sottoposto agli accertamenti diagnostici e alle cure del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici competenti in materia di sicurezza sul lavoro, chiamati a verificare le condizioni del cantiere e il rispetto delle normative vigenti. Gli accertamenti in corso puntano a chiarire la dinamica esatta del crollo e ad individuare eventuali responsabilità.

L’episodio si inserisce nel quadro, più generale, dell’attenzione alla sicurezza nei cantieri, soprattutto nelle aree interessate da interventi di recupero e ristrutturazione, dove controlli e prevenzione restano fondamentali per ridurre il rischio di infortuni.

