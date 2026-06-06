Crollo del Nasdaq: Timori per l’AI scuotono i mercati

In queste ore, la notizia del crollo del Nasdaq è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. L’andamento negativo del mercato azionario, con il Nasdaq in calo del 4,18%, ha destato preoccupazioni legate al settore dell’intelligenza artificiale. A Wall Street, la seduta ha visto anche il Dow Jones perdere l’1,35% e l’S&P 500 il 2,63%, dimostrando una giornata difficile per gli investitori.

Le prospettive future sono incerte, con i futures di Wall Street che segnalano un ulteriore calo a seguito del rifiuto del cessate il fuoco da parte di Hezbollah e dell’attenzione sui dati sul lavoro USA. In un contesto globale complesso, le dinamiche geopolitiche e economiche influenzano pesantemente i mercati finanziari.

Il mondo degli investimenti e delle previsioni economiche si trova dunque a fare i conti con una fase di incertezza, dove le decisioni degli attori politici e delle organizzazioni internazionali possono avere un impatto significativo sulle borse globali. Per approfondimenti su questo tema e per seguire gli sviluppi in tempo reale, è possibile consultare le fonti online dedicate.