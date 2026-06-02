Crosetto e l’ascesa dell’Ucraina nell’UE

In queste ore il tema di crosetto è molto ricercato online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Si parla dell’Ucraina, che sembra essere pronta per entrare nell’Unione Europea. Tuttavia, l’accelerazione del processo potrebbe destare preoccupazione tra gli Stati membri. Alcuni esperti propongono di integrare Kiev in un’Unione europea della difesa, sottolineando l’importanza di un’adesione graduale e consapevole.
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