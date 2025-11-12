CS FDI, AVVIO DIBATTITI SU NUOVA PESCARA. LA NOTA DI COCCHINI

FdI Pescara: al via ciclo di dibattiti per la nuova città Fratelli d’Italia Pescara annuncia l’avvio di un ciclo di incontri dedicati al futuro della città. Il primo appuntamento, incentrato sul tema cruciale della sicurezza, si terrà venerdì 14 novembre alle ore 16.30, nella sala “Figlia di Iorio” della Provincia. L’incontro, che vedrà tra i partecipanti i dirigenti del partito, i consiglieri regionali e i rappresentanti sindacali della Polizia di Stato, rappresenta solo l’inizio di un percorso pensato per coinvolgere attivamente la cittadinanza nella definizione della Nuova Pescara. “Siamo convinti che discutere della nuova città sia fondamentale per essere pronti a governarla – dichiara il coordinatore cittadino di FdI, Andrea Cocchini – come prima forza politica della Nazione, Fratelli d’Italia ha il dovere di mantenere alta l’attenzione su questo tema e di garantire che il processo di fusione tra i comuni avvenga in modo efficace e rapido. È già previsto un secondo dibattito, che si svolgerà in collaborazione con Confindustria – anticipa l’avvocato Cocchini – a testimonianza della volontà di Fratelli d’Italia di confrontarsi con tutti gli attori del territorio. A breve saranno comunicate tutte le date degli incontri. Invitiamo i cittadini a partecipare e a contribuire con le proprie idee per costruire insieme la Pescara del futuro”, conclude. Pescara, 12 novembre 2025 Ufficio stampa