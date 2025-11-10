- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Novembre 10, 2025
CS NOMINA MARSILIO PER RICOSTRUZIONE CHIETI E BUCCHIANICO, LA NOTA DI VERRECCHIA (FDI)

VERRECCHIA (FDI): NOMINA MARSILIO COMMISSARIO PER LA RICOSTRUZIONE, UNA GARANZIA PER CHIETI E BUCCHIANICO “Esprimo le mie più vive congratulazioni al presidente Marco Marsilio per la nomina a Commissario per la ricostruzione nei territori di Chieti e Bucchianico colpiti dal dissesto idrogeologico. Una scelta che rappresenta una garanzia per le comunità coinvolte e per l’intero Abruzzo. La sua esperienza, la sua capacità amministrativa e la profonda conoscenza del territorio saranno fondamentali per affrontare con rapidità ed efficacia le sfide della ricostruzione. È un incarico delicato, che richiede competenza, visione e concretezza: qualità che Marsilio ha già dimostrato in questi anni alla guida della Regione. Ora si apre una fase operativa importante, in cui sarà essenziale spendere bene e presto le risorse stanziate, restituendo sicurezza e prospettiva ai cittadini. Come Fratelli d’Italia, saremo al fianco del Presidente e delle istituzioni coinvolte per sostenere ogni azione utile alla rinascita di queste aree”. Cosi, il capogruppo di Fratelli d’ Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia. Chieti, 10 novembre 2025 Ufficio stampa

