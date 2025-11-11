- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Novembre 11, 2025
Attualità

CS VINI, LA NOTA DI TESTA (FDI) SU RICONOSCIMENTO DOP UE CASAURIA

VINI, TESTA (FDI) : CASAURIA TRA LE DOP UE, L’ABRUZZO CHE ECCELLE E FA SCUOLA “L’inserimento dei vini di Casauria tra le denominazioni di origine protetta dell’Unione Europea è una notizia che riempie d’orgoglio tutto l’Abruzzo e in particolare la provincia di Pescara. È il riconoscimento di una tradizione vitivinicola autentica, radicata nel territorio e capace di competere ai massimi livelli internazionali. Questo risultato premia il lavoro di tanti produttori, il valore del Montepulciano d’Abruzzo e la qualità di un microclima unico. È anche la dimostrazione che investire nella tipicità, nella sostenibilità e nell’identità territoriale è la strada giusta per crescere. Casauria entra nel gotha dei grandi vini europei e lo fa con la forza della sua storia e la bellezza del suo rosso rubino. Complimenti a chi ha reso possibile questo traguardo: è l’Abruzzo che eccelle e fa scuola”. Lo afferma il deputato pescarese di FdI, Guerino Testa. Pescara, 11 novembre 2025 Ufficio stampa

