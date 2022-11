Csx: cdx incapace di dare risposte ai cittadini

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Un’attesa di quasi otto ore per il Consiglio regionale convocato alle 12. Uno spettacolo inaccettabile quello che da quattro anni il centrodestra mette in scena al governo della Regione: una maggioranza che sta facendo di tutto, pensa a una nuova legge elettorale e persino ad accorciare i tempi di governo per assicurarsi il potere e non riesce ancora a licenziare un provvedimento concreto e tempestivo di sostegno per le famiglie e le imprese messe in ginocchio dal caro energia”, durissimi i consiglieri di Pd, Legnini Presidente, Gruppo Misto e Abruzzo in Comune che si mobilitano sulla mancanza di azioni a sostegno della comunità. Faremo ostruzionismo a oltranza se il Consiglio regionale non licenzierà provvedimenti a favore di famiglie e imprese per i rincari energetici – rimarcano i consiglieri Silvio Paolucci, Dino Pepe, Antonio Blasioli, Pierpaolo Pietrucci, Americo Di Benedetto, Marianna Scoccia e Sandro Mariani – L’occasione per farlo è contenuta nell’emendamento che il centrosinistra ha presentato e che ha tutte le coperture per agire subito: abbiamo dovuto farlo noi perché la maggioranza di centrodestra in tutti questi mesi non è stata capace di impegnarsi per gli abruzzesi in difficoltà a causa del caro energia e dovrà darne loro conto – aggiunge testualmente l’articolo online. È un dovere morale di chi governa sostenere la comunità, finché non vedremo risposte a favore dei cittadini, bloccheremo i lavori consiliari – precisa la nota online. Troviamo incredibile la completa latitanza del centrodestra sulle priorità che in questo momento storico dovrebbero impegnare chi governa l’Abruzzo, distratto da altri interessi, dalla mancanza di una rotta credibile per arrivare alla fine della legislatura e dalla gestione del potere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il Consiglio è uno strumento per questo fine, ma in questi quattro anni lo abbiamo visto funzionare così ben poche volte”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 19, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it