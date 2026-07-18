Cucciolo: salvato dalla discarica, imprenditore risponde

Il tema del cucciolo è al centro dell’attenzione in queste ore, con la notizia dell’abbandono di un cane tra i rifiuti a Giugliano, vicino a Napoli. Le immagini catturate dalle telecamere hanno mostrato l’animale in mezzo ai rifiuti, rischiando di venire a contatto con materiali pericolosi. Grazie all’intervento tempestivo, il cucciolo è stato salvato, ma l’imprenditore responsabile dell’abbandono è stato denunciato.

La vicenda ha suscitato indignazione e ha generato un ampio dibattito sul trattamento degli animali e sulle responsabilità di chi commette atti di crudeltà. L’episodio ha scosso la comunità online, diventando uno dei trend più cercati sui motori di ricerca.

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