Cucina italiana patrimonio UNESCO: ecco cosa significa e perchè

Da oggi la cucina italiana entra ufficialmente nella Lista del patrimonio culturale immateriale dell’umanità UNESCO. Si tratta di un riconoscimento storico: per la prima volta non viene celebrato un singolo piatto o una tecnica specifica, ma l’intero modo di vivere il cibo in Italia, fatto di ricette, gesti quotidiani, rituali familiari e convivialità che si tramandano di generazione in generazione.

Che cosa ha riconosciuto l’UNESCO

Nel dossier di candidatura, la cucina italiana viene descritta come una pratica sociale condivisa: non solo preparazione dei piatti, ma anche scelta degli ingredienti, cura della tavola, pranzo della domenica, feste di paese, vendemmie, cene in famiglia e con gli amici. È un “modo di essere, sentire, stare insieme” che combina tradizione, creatività, identità locale e apertura al mondo.

Il riconoscimento riguarda quindi l’insieme di:

saperi e tecniche legati alla cucina di casa e alla ristorazione;

legati alla cucina di casa e alla ristorazione; rituali quotidiani e ricorrenze speciali (dal pranzo di Natale alle sagre);

e ricorrenze speciali (dal pranzo di Natale alle sagre); trasmissione orale delle ricette, spesso affidata alle famiglie e alle comunità locali;

delle ricette, spesso affidata alle famiglie e alle comunità locali; attenzione alla stagionalità, ai prodotti del territorio e alla lotta agli sprechi.

La decisione è stata presa dal Comitato UNESCO riunito a New Delhi, che ha valutato la candidatura italiana insieme a decine di altre proposte da tutto il mondo.

Un primato per l’Italia (e per la sua tavola)

Con l’ingresso della cucina italiana, il numero degli elementi iscritti dall’Italia come patrimonio immateriale sale a circa 20–21 voci, di cui ben nove legate direttamente o indirettamente al cibo e al vino. Già in passato erano stati riconosciuti, tra gli altri, la Dieta Mediterranea, l’ , la vite ad alberello di Pantelleria e la cerca e cavatura del tartufo.

Ora si compie un passo ulteriore: non più soltanto una tradizione specifica, ma l’intero mosaico di culture regionali che formano la gastronomia italiana, dalle paste ripiene del Nord ai piatti di pesce delle coste, dalle ricette contadine dell’entroterra ai dolci delle festività.

Le altre cucine già patrimonio dell’umanità

La cucina italiana entra in una lista che comprende già altre grandi tradizioni gastronomiche del mondo. Tra le più note ci sono:

il pasto gastronomico dei francesi ;

; la cocina tradicional mexicana , legata a riti e celebrazioni comunitarie;

, legata a riti e celebrazioni comunitarie; la cucina giapponese washoku ;

; la preparazione del kimchi in Corea;

in Corea; la Dieta Mediterranea come modello alimentare condiviso da vari Paesi;

come modello alimentare condiviso da vari Paesi; l’arte dei pizzaioli napoletani, già riconosciuta separatamente nel 2017.

Con l’iscrizione della cucina italiana, l’UNESCO sottolinea come le tradizioni enogastronomiche non siano solo “buon cibo”, ma patrimoni culturali vivi, che raccontano la storia dei popoli, le relazioni sociali e il rapporto con l’ambiente.

Perché la cucina italiana è stata considerata speciale

Nel valutare la candidatura, l’UNESCO ha messo in evidenza alcuni aspetti chiave della cucina italiana:

la grande diversità regionale , con centinaia di piatti tipici e prodotti DOP e IGP;

, con centinaia di piatti tipici e prodotti DOP e IGP; la centralità della tavola come luogo di incontro, dialogo e condivisione;

come luogo di incontro, dialogo e condivisione; la capacità di integrare influenze esterne (storiche e contemporanee) mantenendo una forte identità;

(storiche e contemporanee) mantenendo una forte identità; l’attenzione crescente alla sostenibilità , al rispetto della terra e alla riduzione degli sprechi;

, al rispetto della terra e alla riduzione degli sprechi; il ruolo della cucina nella trasmissione dei valori familiari e comunitari.

Viene riconosciuto anche il legame strettissimo tra cucina e mondo del vino, parte integrante dell’esperienza a tavola e della cultura italiana del territorio.

Cosa cambia (e cosa no) dopo il riconoscimento

Diventare patrimonio UNESCO non significa trasformare l’Italia in un “museo del cibo”, né fissare per sempre le ricette: la cucina italiana resta viva, in evoluzione, capace di innovarsi rispettando le proprie radici. Il riconoscimento però può avere effetti concreti su diversi piani:

maggiore tutela internazionale contro imitazioni scorrette e utilizzi impropri del “marchio Italia”;

contro imitazioni scorrette e utilizzi impropri del “marchio Italia”; spinta ulteriore al turismo enogastronomico , già oggi uno dei motori dei viaggi nel Paese;

, già oggi uno dei motori dei viaggi nel Paese; valorizzazione dei prodotti tipici , delle filiere agricole e dell’artigianato del gusto;

, delle filiere agricole e dell’artigianato del gusto; rafforzamento dei progetti educativi su alimentazione, salute e sostenibilità, soprattutto per le nuove generazioni.

Per cittadini e territori, il riconoscimento è soprattutto un invito a continuare a prendersi cura di questo patrimonio: sostenendo i piccoli produttori, custodendo le ricette di famiglia, valorizzando la stagionalità, trasmettendo ai più giovani il gusto di cucinare e mangiare insieme.

Un patrimonio immateriale che vive ogni giorno

La cucina italiana entra così tra i patrimoni immateriali dell’umanità non solo per i suoi piatti più famosi, ma per ciò che rappresenta: tempo condiviso, relazioni, memoria, creatività quotidiana. Un riconoscimento “alla carriera”, che guarda anche al futuro e alla responsabilità di far vivere, con intelligenza e rispetto, ciò che la tavola italiana è diventata nel mondo.