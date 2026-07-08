Cultura al sole a Pescara: 35 appuntamenti in spiaggia dal 10 luglio – 10 settembre

Il Comune di Pescara porta la cultura in spiaggia con la rassegna “Cultura al sole”, che si svolgerà dal 10 luglio al 10 settembre in 16 stabilimenti balneari e due spiagge libere. L’assessore comunale Maria Rita Carota ha presentato il programma che prevede 35 appuntamenti, tra cui laboratori per bambini e adulti, appuntamenti musicali, presentazioni di libri, spettacoli teatrali e di magia, corsi di discipline come yoga, danze africane, pilates e skincare experience. La rassegna vede la collaborazione di diverse associazioni, coordinata da Magnolia Sport & Cultura.

“La cultura deve entrare nella vita quotidiana di tutti i cittadini e noi siamo qui per portargliela sotto l’ombrellone”, ha dichiarato Simone D’Angelo, consigliere comunale e presidente della commissione Cultura e Turismo del Comune di Pescara. “Sono contento dell’adesione di tanti stabilimenti, compreso il lido dei carabinieri. Il programma variegato copre ogni tipo di iniziativa culturale”.

Francesca Gallorini di Magnolia ha evidenziato il lavoro di coordinamento svolto per la creazione del programma, che include anche attività artistiche con la creazione di opere in diretta. Tra gli appuntamenti spiccano “Gelati letterari” e i laboratori del Museo delle Genti d’Abruzzo che si spostano anche al mare. I primi laboratori si terranno venerdì 10 luglio a MA.AR. Beach con un incontro su “L’ITALIANO SOTTO L’OMBRELLONE”.

Gli appuntamenti si svolgeranno in 16 stabilimenti balneari, tra cui Stella Marina, Niki beach, Hai Bin, Lido San Marco Beach, e in diverse altre location, tra cui l’Aurum. Il programma completo è consultabile sulla Web App Vivipescara. Un’occasione per godersi la cultura e l’arte in una cornice speciale come la spiaggia.