“Cultura e memoria: a Vasto il nuovo libro su Matteotti di Enzo Fimiani”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Domani sabato 13 dicembre alle ore 18, presso l’Auditorium del Centro Servizi Culturali in Via Michetti n.63, a Vasto si svolgerà la presentazione del libro “Un’idea di Matteotti un secolo dopo”, scritto da Enzo Fimiani, Professore associato di Storia contemporanea presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara – viene evidenziato sul sito web. L’incontro offrirà al pubblico l’opportunità di approfondire il pensiero e l’eredità politica di Giacomo Matteotti, uno dei protagonisti del primo Novecento italiano, a cento anni dal suo impegno civile e dalla tragica morte – Il libro di Fimiani esplora come le idee di Matteotti possano ancora oggi stimolare riflessioni sulla democrazia, la partecipazione politica e i valori della giustizia sociale – L’evento patrocinato dalla Provincia di Chieti e dal Comune di Vasto è promosso dagli Assessorati alla Cultura, alle Politiche Giovanili e all’Istruzione, su proposta di Anpi Vasto, CGIL Chieti e Comitato Abruzzo in Movimento – Oltre ai saluti istituzionali del sindaco Francesco Menna e degli assessori Paola Cianci e Nicola Della Gatta, interverranno Domenico Cavacini, Presidente ANPI Vasto, Daniela Primiterra, Segretaria Confederale CGIL Chieti, Rosa Pia de Martino, Presidente Comitato Abruzzo in Movimento – riporta testualmente l’articolo online. “È con grande piacere che la città di Vasto – dichiara il sindaco, Francesco Menna – ospita la presentazione di questo importante volume – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La figura di Giacomo Matteotti rappresenta un esempio di coraggio e integrità morale, valori che restano fondamentali per la nostra comunità e per i giovani di oggi – precisa il comunicato. Ringrazio la CGIL e il Comitato Abruzzo in Movimento e ANPI per aver promosso questo momento di riflessione e cultura – viene evidenziato sul sito web. ” “L’iniziativa rappresenta un’occasione di confronto – dichiara l’assessora alle politiche giovanili e all’istruzione, Paola Cianci – con il pensiero politico di un uomo che ha fatto della difesa della libertà e della democrazia il cuore del suo impegno – riporta testualmente l’articolo online. Ai giovani in particolare Matteotti consegna un messaggio forte, quello di non avere mai paura di pensare, di studiare e di dissentire perché la democrazia vive finché c’è qualcuno che ha il coraggio di alzare la testa e dire la verità. Grazie al Prof. Fimiani e alle realtà che hanno organizzato l’iniziativa”. “Dovremmo ricordare Giacomo Matteotti – dichiara l’assessore alla cultura, Nicola Della Gatta – per la sua vita, non solo per la sua morte – si apprende dalla nota stampa. Segretario del Partito Socialista Unitario, impegnò la sua esistenza per il riscatto dei ceti più poveri e per la giustizia sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il suo antifascismo poggiava su questa visione, opponendosi alle violenze esercitate contro i lavoratori dalle azioni squadriste – si apprende dalla nota stampa. Per questo il suo impegno avrebbe trovato eco nella lotta di Liberazione e nella scelta repubblicana da parte del popolo italiano”.

