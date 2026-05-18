Cultura popolare e tradizioni, Scoccia-Rossi: “Da sinistra visione vecchia e superficiale”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:18 maggio 2026 – 08:33- “Da anni ascoltiamo sempre la stessa narrazione da parte della sinistra e del Movimento 5 Stelle: ogni volta che si parla di identità, cultura popolare, tradizioni o valorizzazione del territorio, parte immediatamente la polemica ideologica di chi prova a far passare queste iniziative come inutili o addirittura offensive rispetto ai problemi reali dei cittadini – precisa la nota online. È una visione vecchia, superficiale e profondamente sbagliata”. Lo dichiarano Marianna Scoccia (Noi Moderati) e Marilena Rossi (FdI), firmatarie della proposta di legge sul ballo tradizionale abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Il tentativo di mettere in contrapposizione sanità, trasporti, lavoro e servizi con la tutela delle tradizioni popolari è semplicemente ridicolo – aggiunge testualmente l’articolo online. Come se una Regione dovesse scegliere tra affrontare le emergenze e difendere la propria identità culturale – si apprende dalla nota stampa. Come se valorizzare il saltarello, le feste popolari, la musica tradizionale e le radici dei nostri paesi significasse ignorare le difficoltà delle famiglie abruzzesi – precisa la nota online. È un ragionamento che offende l’intelligenza dei cittadini”spiegano – riporta testualmente l’articolo online. “La verità è che certa sinistra continua ad avere un atteggiamento quasi di fastidio verso tutto ciò che richiama l’identità dei territori – precisa la nota online. Per loro le tradizioni popolari sono folklore da deridere, qualcosa di marginale, mentre per noi rappresentano memoria collettiva, senso di appartenenza, aggregazione sociale e anche opportunità concrete di sviluppo turistico e culturale, soprattutto nelle aree interne e nei piccoli borghi che troppo spesso vengono ricordati solo durante le campagne elettorali” aggiungono – recita il testo pubblicato online. “Difendere il patrimonio immateriale dell’Abruzzo non significa distrarsi dai problemi reali – precisa il comunicato. Significa avere rispetto per la nostra storia e per le comunità che ogni giorno tengono vive tradizioni tramandate da generazioni – Significa credere che un territorio cresca anche attraverso la valorizzazione della propria identità e non cancellando ciò che lo rende unico” sottolineano – “Chi oggi ironizza su questa proposta probabilmente è lo stesso che poi si riempie la bocca parlando di spopolamento, perdita delle radici e crisi dei borghi – precisa la nota online. La verità è che senza cultura, senza identità e senza orgoglio delle proprie tradizioni, un territorio perde anima e futuro – Noi continueremo a lavorare con serietà sui temi della sanità, delle infrastrutture, del lavoro e dei servizi, ma senza mai accettare l’idea che l’Abruzzo debba vergognarsi delle proprie tradizioni per apparire moderno – La nostra terra merita rispetto, non sarcasmo ideologico” concludono – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it