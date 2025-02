Cultura, sport e Marsicaland: ok a tre pdl in V Commissione. Audizioni su “fine vita”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila, 18 febbraio – La quinta commissione “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”, presieduta da Paolo Gatti, ha espresso parere favorevole, in tempi record, su tre proposte di legge che andranno ora al voto dell’Aula consiliare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Provvedimenti ampiamente condivisi da tutte le forze politiche, che hanno ottenuto l’unanimità di voto in prima seduta di esame – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si tratta dei progetti: “Modifica alla legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva”, su iniziativa dei consiglieri Vincenzo Menna e Giovanni Cavallari (Abruzzo Insieme), che propone una revisione della normativa precedente; “Disposizioni per il sostegno delle attività di studio e ricerca in ambito universitario”, primo firmatario Antonio Blasioli (Pd) con Francesco Taglieri e Erika Alessandrini (M5S), Dino Pepe, Pierpaolo Pietrucci, Sandro Mariani, Antonio Di Marco, Silvio Paolucci (Pd); Luciano D’Amico (gruppo misto); Cavallari e Menna (Abruzzo Insieme); Gianpaolo Lugini e Luciano Marinucci (Marsilio Presidente) e Massimo Verrecchia (FdI). Parere favorevole a maggioranza, invece, sul progetto di legge che riconosce e finanzia l’evento “Marsicaland”, proposto dal capogruppo Verrecchia – si legge sul sito web ufficiale. Sulla proposta di iniziativa di Giunta regionale “Istituzione dell’Agenzia Regionale Abruzzo Lavoro (ARAL)” è stata ascoltata l’assessore competente, Tiziana Magnacca, e Federica Benedetti (CGIL Abruzzo –Molise) delegata anche delle rappresentanze CISL, UIL e Direl, che hanno riferito di aver avviato un confronto del quale riferiranno successivamente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Parere favorevole espresso a maggioranza sulla risoluzione a firma del capogruppo Verrecchia “Espressione di vicinanza e gratitudine alle forze dell’ordine, alle forze armate e alla polizia locale”. E’ iniziato, infine, il confronto sul progetto di legge di iniziativa popolare “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto delle sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019”. E’ intervenuto Roberto D’Andrea, attivista dell’associazione “Luca Coscioni”. Saranno calendarizzate nuove audizioni per garantire, così come assicurato dal presidente Gatti, il più ampio e approfondito dibattito sul tema – viene evidenziato sul sito web.

