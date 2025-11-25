Cuncoli di Claudio e Corsa degli Zingari, Verrecchia su provvedimenti approvati

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:25 novembre 2025 – 17:00- “Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la legge sui Cunicoli di Claudio, a mia prima firma – viene evidenziato sul sito web. Si tratta di un provvedimento che restituisce centralità a una delle più grandi imprese dell’ingegneria idraulica romana, realizzata tra il 41 e il 52 d.C. per volere dell’imperatore Claudio, con l’ambizioso obiettivo di prosciugare il Lago Fucino – riporta testualmente l’articolo online. La legge nasce dalla consapevolezza che un patrimonio di tale importanza debba essere non soltanto conservato ma valorizzato e reso pienamente accessibile alla collettività. L’intento è quello di trasformare i Cunicoli di Claudio in un polo culturale vivo, inclusivo e capace di generare opportunità durature per il territorio, attraverso un processo integrato di ricerca, tutela e narrazione – si apprende dalla nota stampa. I Cunicoli di Claudio, galleria sotterranea lunga oltre 5,6 chilometri scavata nel Monte Salviano, rappresentano un ponte tra epoche e una sfida ingegneristica ancora oggi ammirata – viene evidenziato sul sito web. Con questa legge, la storia romana del Fucino non sarà più relegata ai libri ma tornerà visibile e viva nei luoghi stessi in cui è nata – viene evidenziato sul sito web. È un risultato importante, che dimostra come la politica possa farsi strumento di valorizzazione del patrimonio culturale e di rilancio del territorio, con il consenso unanime di tutte le forze presenti in Consiglio regionale, che ringrazio”. Cosi, il capogruppo di Fratelli d’ Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – “Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la legge, che ho proposto come primo firmatario, che riconosce e celebra la storica manifestazione della Corsa degli Zingari di Pacentro – È un provvedimento che restituisce il giusto tributo a una tradizione antica, identitaria e unica, capace di unire religiosità popolare, riti ancestrali e valori comunitari – precisa la nota online. La rinomata manifestazione, che ogni anno nella prima domenica di settembre richiama migliaia di persone da tutto il mondo, rappresenta un patrimonio storico, culturale e sociale di straordinaria importanza per Pacentro, per la Valle Peligna e per l’intera Regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Con questa legge viene annoverata tra gli eventi maggiori della nostra regione, con un riconoscimento istituzionale che ne valorizza la portata e ne rafforza l’attrattività turistica – si legge sul sito web ufficiale. È un risultato che premia il lavoro dell’associazione culturale “Corsa degli Zingari” ETS e che conferma la volontà del Consiglio regionale di sostenere le tradizioni capaci di raccontare la nostra storia e di generare nuove opportunità per il territorio – recita il testo pubblicato online. La politica dimostra, così, di saper intervenire non solo sulle grandi opere ma anche sulle radici culturali che rendono l’Abruzzo una terra unica e riconoscibile – si apprende dalla nota stampa. ” Così, Massimo Verrecchia, capogruppo Fratelli d’Italia in Consiglio regionale – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it