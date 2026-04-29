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Cuneo fiscale: limiti e prospettive

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Il cuneo fiscale è al centro dell’attenzione in queste ore, posizionandosi ai vertici delle ricerche online e dei trend sui motori di ricerca. Questo strumento, che rappresenta la differenza tra il costo del lavoro per l’azienda e il salario netto per il dipendente, è oggetto di discussione e analisi approfondite.

La recente riforma fiscale del 2025 ha introdotto importanti modifiche, con particolare attenzione al taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a 40mila euro. Questa misura, se da un lato potrebbe favorire la riduzione della pressione fiscale per alcuni contribuenti, dall’altro potrebbe comportare limitazioni alle detrazioni Irpef.

Le audizioni dei professionisti sul Def hanno evidenziato la necessità di ridurre ulteriormente la pressione fiscale e di sostenere le aggregazioni aziendali. In questo contesto, la revisione della fiscalità appare cruciale per non penalizzare le aggregazioni e favorire lo sviluppo del tessuto imprenditoriale.

La complessità del sistema fiscale e le sfide legate alla tassazione sono temi centrali che richiedono un approfondimento costante. Per rimanere aggiornati sulle ultime novità e approfondire le implicazioni del cuneo fiscale, è possibile consultare fonti autorevoli online.

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