Cuore e solidarietà: maratona benefica ad Assisi in onore di Francesco

In queste ore, il tema ‘Con il cuore – Nel nome di Francesco’ è in cima ai top trend sui motori di ricerca, con una maratona benefica in diretta da Assisi. Sul palco artisti come Sal Da Vinci, Serena Brancale ed Ermal Meta si esibiscono per sostenere cause importanti.

L’evento, che ha suscitato grande interesse online, si propone di unire la musica alla solidarietà in un contesto suggestivo come la Basilica di San Francesco. Un’occasione unica per contribuire a iniziative di beneficenza e diffondere messaggi di amore e speranza.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sull’evento, si consiglia di approfondire online.