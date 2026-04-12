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Curiosità del giorno 12 Aprile 2026 fatti e dettagli

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Oggi, 12 Aprile 2026, è una data ricca di significato e curiosità da scoprire. In questa giornata, celebriamo non solo l’inizio di una nuova settimana, ma anche eventi storici e culturali che hanno segnato il passato. Tra le curiosità del giorno, merita menzione il fatto che esattamente 67 anni fa, nel 1959, venne inaugurata la celebre Torre di Pisa dopo un lungo periodo di restauri.

Ma non è tutto: il 12 Aprile è anche il compleanno di uno dei più grandi geni della musica classica, il compositore tedesco Herbie Hancock, nato proprio in questa data nel 1940. La sua influenza nel mondo della musica è stata e continua ad essere di fondamentale importanza.

Un’altra curiosità legata a questa giornata riguarda il mondo dello spettacolo: il 12 Aprile 1961 fu trasmesso per la prima volta in televisione il celebre cartone animato

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