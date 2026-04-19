Curiosità del giorno 19 Aprile 2026 fatti e dettagli

Nella storia del 19 Aprile si celano interessanti curiosità che spesso sfuggono alla nostra attenzione quotidiana. Una di esse riguarda un avvenimento insolito accaduto esattamente cento anni fa, nel 1926, quando un gruppo di esploratori polari scoprì una specie di pinguino finora sconosciuta, dal piumaggio di un colore mai visto prima. Questo evento suscitò grande interesse nella comunità scientifica dell’epoca.
Passando alla sfera culturale, il 19 Aprile 1965 fu inaugurata a New York la primissima mostra personale dell’artista surreale Salvador Dalì, che seppe affascinare il pubblico con le sue opere straordinarie e visionarie. Un momento fondamentale per la diffusione dell’arte moderna.
Un’altra curiosità legata a questa data riguarda il mondo della letteratura: il celebre scrittore Gabriel García Márquez, autore del capolavoro