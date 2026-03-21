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Curiosità del giorno 21 Marzo 2026 fatti e dettagli

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Oggi, 21 Marzo 2026, è una giornata ricca di significati e curiosità da scoprire. In questa data, oltre ad essere l’equinozio di primavera, si celebra la Giornata Mondiale della Poesia, un’occasione per riflettere sull’importanza delle parole e dell’espressione artistica nella nostra società.

Curiosamente, il 21 Marzo è anche il compleanno di uno dei più grandi poeti italiani, Alessandro Manzoni, autore de I Promessi Sposi, capolavoro della letteratura italiana. La sua opera ha lasciato un’impronta profonda nella cultura italiana e internazionale.

Non solo poesia e letteratura, ma il 21 Marzo è anche legato a tradizioni antiche legate all’inizio della primavera, con riti e festeggiamenti che si tramandano da secoli in diverse culture.

Inoltre, in questa giornata particolare, si celebra la Giornata Mondiale della Gioia, un invito a cercare la felicità nelle piccole cose e a diffondere positività intorno a noi.

Infine, il 21 Marzo è importante anche dal punto di vista astronomico: in questa data avviene l’equinozio di primavera, momento in cui il giorno e la notte hanno la stessa durata e che segna l’inizio della stagione primaverile.

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