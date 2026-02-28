Curiosità del giorno 28 Febbraio fatti e dettagli

Oggi, 28 Febbraio 2026, è una data che porta con sé diverse curiosità affascinanti da scoprire. In molti potrebbero non sapere che il 28 Febbraio è anche conosciuto come il ‘National Science Day’ in India, in onore della scoperta dell’effetto Raman nel 1928 da parte del fisico indiano Sir C.V. Raman.

Un altro evento storico interessante avvenuto in questa data fu il matrimonio tra Elizabeth Taylor e Richard Burton nel 1964, un’avvincente capitolo della storia d’amore tra due celebrità che ha catturato l’attenzione di milioni di persone in tutto il mondo.

Ma non è finita qui, il 28 Febbraio 1953 fu annunciata la scoperta della struttura del DNA da parte di James Watson e Francis Crick, un momento rivoluzionario per la biologia e la scienza in generale.

Per gli amanti della musica, il leggendario cantante e chitarrista statunitense, Brian Jones, nacque proprio in questa giornata nel 1942, fondatore dei Rolling Stones e figura iconica del rock ‘n’ roll.

Insomma, il 28 Febbraio è una data ricca di avvenimenti significativi che hanno lasciato un’impronta nella storia culturale e scientifica mondiale, dimostrando quanto possa essere affascinante esplorare il passato alla ricerca di dettagli intriganti.