lunedì, Febbraio 16, 2026
Eventi e Cultura

Cutro: USIF lancia raccolta fondi per sostenere famiglie di finanzieri in difficoltà, un’iniziativa di solidarietà

L’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF) ha lanciato una raccolta fondi per sostenere le famiglie dei 4 finanzieri coinvolti in un grave incidente a Cutro. Si tratta di un’iniziativa di solidarietà promossa dall’associazione sindacale militare rappresentativa del personale della Guardia di Finanza.

L’USIF, regolarmente riconosciuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è il sindacato più rappresentativo all’interno della Guardia di Finanza, grazie al numero di iscritti e alla presenza strutturata sul territorio nazionale. L’azione sindacale dell’USIF è orientata alla difesa delle condizioni di lavoro dei finanzieri, alla valorizzazione della loro funzione costituzionale e al dialogo costante con le istituzioni.

Luca Traversa, Segretario Regionale USIF Abruzzo, ha dichiarato: “Questa raccolta fondi è un gesto di solidarietà nei confronti delle famiglie dei colleghi coinvolti nell’incidente, per supportarle in un momento così difficile. Invitiamo tutti coloro che possono a contribuire a questa iniziativa di aiuto e sostegno”.

Per ulteriori informazioni sulla raccolta fondi e per effettuare donazioni è possibile contattare l’Ufficio Comunicazione dell’USIF Abruzzo all’indirizzo abruzzo@usif.it.

