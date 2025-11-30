Cyber Monday 2025: le offerte da non perdere

Il Cyber Monday 2025 è pronto a chiudere la stagione degli sconti di fine novembre con una nuova ondata

di offerte online su tecnologia, moda, casa, viaggi e beauty. Dopo il Black Friday del 28 novembre,

lunedì 1 dicembre 2025 sarà il giorno clou per chi acquista sul web, ma le promozioni sono già iniziate

e si prolungheranno per tutto il weekend su molti siti di e-commerce. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Quando cade il Cyber Monday 2025 e quanto dura davvero

Ufficialmente il Cyber Monday 2025 cade il 1 dicembre, cioè il lunedì successivo al

Black Friday del 28 novembre. Nella pratica, però, si parla ormai di una vera e propria

“Cyber Week”: molti grandi player hanno annunciato offerte dal 29 novembre al 1 dicembre,

"Cyber Week": molti grandi player hanno annunciato offerte dal 29 novembre al 1 dicembre,

con promozioni che si sovrappongono e proseguono quelle del venerdì.

Alcuni store online – come grandi marketplace internazionali – hanno comunicato una finestra di sconti

dal 20 novembre al 1 dicembre, integrando in un unico calendario Black Friday e Cyber Monday, con

ribassi che cambiano giorno per giorno e fasce orarie a tempo limitato.

Perché il Cyber Monday resta un giorno chiave per gli acquisti online

Se il Black Friday è ormai un evento misto tra negozi fisici e online, il Cyber Monday resta la

giornata simbolo dell’e-commerce. Le principali caratteristiche sono:

focus su acquisti via web , spesso con codici sconto esclusivi per chi compra online;

, spesso con codici sconto esclusivi per chi compra online; spinta forte su elettronica, informatica e tecnologia (smartphone, notebook, cuffie, console,

TV, piccoli elettrodomestici);

(smartphone, notebook, cuffie, console, TV, piccoli elettrodomestici); grandi promozioni anche su viaggi (voli, hotel, pacchetti vacanza) e moda ,

spesso con sconti cumulabili con programmi fedeltà;

(voli, hotel, pacchetti vacanza) e , spesso con sconti cumulabili con programmi fedeltà; :contentReference[oaicite:3]{index=3} offerte “last minute” per chi nel Black Friday non è riuscito a concludere i propri acquisti o aspetta ribassi

extra su prodotti specifici.

Dove cercare le occasioni migliori: Amazon, tech e travel

I grandi marketplace internazionali stanno spingendo molto sul Cyber Monday 2025. Alcuni hanno

annunciato ufficialmente un evento dedicato dal 29 novembre al 1 dicembre, con ribassi mirati

soprattutto su: smartphone, laptop, smartwatch, cuffie wireless, console e accessori gaming, oltre a piccoli

elettrodomestici per la casa.

Non mancano le occasioni nel settore dei viaggi, con portali che propongono centinaia di offerte

«Black Friday & Cyber Monday» su hotel, compagnie aeree, autonoleggi e crociere, spesso con disponibilità

limitata e cancellazione flessibile.

Anche i marchi di beauty e skincare stanno prolungando le promozioni del Black Friday verso il

Cyber Monday, con codici sconto extra, kit in edizione speciale e spedizioni gratuite oltre una certa soglia di

spesa.

Le “liste dei migliori affari”: perché tutti parlano di Cyber Monday

Una delle tendenze del 2025 è l’esplosione delle guide agli affari “veramente convenienti” curate

da siti specializzati. Alcune redazioni hanno pubblicato selezioni con oltre 100 proposte di Cyber Monday,

frutto di un lavoro di confronto tra centinaia di prodotti per segnalare solo quelli considerati più interessanti

per qualità/prezzo.

Anche colossi dell’informazione tecnologica e dei test prodotto hanno diffuso anteprime di

“Cyber Monday deals in arrivo”, annunciando che aggiorneranno in tempo reale le liste delle migliori

offerte man mano che i prezzi cambiano nel corso del weekend.

Per chi compra dall’Italia, queste guide possono essere uno strumento utile per orientarsi tra migliaia di prodotti:

non sostituiscono il confronto diretto sui prezzi, ma aiutano a individuare velocemente le categorie più interessanti

(audio, TV, casa smart, piccoli elettrodomestici, moda, giocattoli, ecc.).

Cosa aspettarsi in Italia: categorie più calde e tendenze 2025

Secondo i report sul retail di fine anno, una quota significativa di consumatori italiani prevede di

fare acquisti tra Black Friday e Cyber Monday, soprattutto online. Le categorie in primo piano

per il 2025 sono:

Tech & elettronica : smartphone di nuova generazione, tablet, notebook per lavoro e studio,

TV 4K e dispositivi audio wireless;

: smartphone di nuova generazione, tablet, notebook per lavoro e studio, TV 4K e dispositivi audio wireless; Casa e piccoli elettrodomestici : robot aspirapolvere, macchine da caffè, frullatori, dispositivi

per la pulizia;

: robot aspirapolvere, macchine da caffè, frullatori, dispositivi per la pulizia; Moda e sneakers , con l’obiettivo di anticipare i regali di Natale o rinnovare il guardaroba a

prezzi ribassati;

, con l’obiettivo di anticipare i regali di Natale o rinnovare il guardaroba a prezzi ribassati; Beauty e benessere , con set regalo, profumi, cofanetti make-up e routine viso in promozione;

, con set regalo, profumi, cofanetti make-up e routine viso in promozione; Viaggi e tempo libero, approfittando delle campagne “cyber week” di compagnie aeree, hotel e

portali di prenotazione.

Come riconoscere le vere offerte di Cyber Monday

Non tutte le promozioni sono uguali. Alcuni consigli pratici per capire se un affare è realmente conveniente:

Confrontare il prezzo con quello delle settimane precedenti , usando i grafici storici di prezzo

(laddove disponibili) o cercando lo stesso prodotto su più siti;

, usando i grafici storici di prezzo (laddove disponibili) o cercando lo stesso prodotto su più siti; fare attenzione alle fasce orarie “lampo” : spesso i ribassi più aggressivi durano solo poche ore

e riguardano uno stock limitato;

: spesso i ribassi più aggressivi durano solo poche ore e riguardano uno stock limitato; controllare sempre costi di spedizione, tempi di consegna e condizioni di reso : uno sconto

elevato può essere meno interessante se le spese accessorie sono molto alte;

: uno sconto elevato può essere meno interessante se le spese accessorie sono molto alte; verificare le recensioni degli utenti e, quando possibile, le prove indipendenti del prodotto,

soprattutto per dispositivi tecnologici e piccoli elettrodomestici.

Attenzione alle truffe: link sospetti, siti clonati, finte offerte

Durante il Cyber Monday aumentano anche i tentativi di phishing e frodi online. Alcune buone

abitudini per ridurre i rischi:

acquistare solo da siti ufficiali o rivenditori autorizzati , digitando l’indirizzo a mano anziché

cliccare su link ricevuti via e-mail o messaggistica;

, digitando l’indirizzo a mano anziché cliccare su link ricevuti via e-mail o messaggistica; diffidare di offerte “troppo belle per essere vere” che arrivano tramite SMS, social o annunci

poco chiari;

che arrivano tramite SMS, social o annunci poco chiari; controllare la presenza del protocollo https e delle informazioni su azienda, partita IVA e

condizioni di vendita;

e delle informazioni su azienda, partita IVA e condizioni di vendita; usare, quando possibile, metodi di pagamento tracciabili e sicuri, evitando bonifici diretti verso

conti sospetti.

Strategia per il Cyber Monday 2025: come organizzarsi al meglio

Per sfruttare davvero le opportunità del Cyber Monday 2025 senza farsi travolgere dagli acquisti impulsivi, può

essere utile:

stilare una lista dei prodotti prioritari (es. computer, smartphone, elettrodomestici, regali di

Natale) prima che inizino le promozioni;

(es. computer, smartphone, elettrodomestici, regali di Natale) prima che inizino le promozioni; definire un budget massimo e cercare di rispettarlo, concentrandosi su poche spese mirate anziché

su molti piccoli acquisti inutili;

e cercare di rispettarlo, concentrandosi su poche spese mirate anziché su molti piccoli acquisti inutili; iscriversi in anticipo alle newsletter dei siti di interesse, che spesso inviano codici sconto

dedicati o accessi anticipati alle offerte;

dei siti di interesse, che spesso inviano codici sconto dedicati o accessi anticipati alle offerte; tenere d’occhio le pagine “offerte del giorno” e “offerte lampo” durante tutto il weekend, perché

molte promozioni cambiano più volte tra sabato, domenica e lunedì.

In conclusione, il Cyber Monday 2025 si conferma come uno dei momenti più importanti dell’anno per

chi compra online: con un po’ di organizzazione, confronto prezzi e attenzione alla sicurezza, può diventare

l’occasione giusta per portarsi a casa tecnologia, viaggi e regali di Natale a condizioni decisamente più vantaggiose

rispetto al resto dell’anno.