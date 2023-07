d’Annunzio: l’Abruzzo protagonista al Vittoriale

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– Gardone Riviera (BS), 31 luglio – Una grande festa per i centosessanta anni dalla nascita di Gabriele d’Annunzio – recita il testo pubblicato online. Questo il filo conduFore dell’evento del “ViForiale degli Italiani”, a Gardone Riviera (BS), durante il quale si sono esibiL in concerto i “SolisL Aquilani”, direM dal maestro Beatrice Venezi con la voce narrante dell’aFore Giorgio PasoI. Titolo dello speFacolo: “D’Annunzio, le donne, dalla vita all’arte – Tra musica, poesie, leFere e prose”. Prima dello speFacolo è stata è stata presentata la 5^ Edizione del Fes/val dAnnunziano, in programma a Pescara, dal 2 al 10 seHembre – A illustrare i principali appuntamenti sono staL il presidente della Fondazione “ViForiale degli Italiani”, Giordano Bruno Guerri e il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri – aggiunge la nota pubblicata. Alla conferenza stampa hanno preso parte anche Roberto Santangelo, vicepresidente vicario del Consiglio regionale, Carlo Masci, sindaco di Pescara e i presidenL delle Camere di Commercio abruzzesi – La “giornata abruzzese” al ViForiale ha avuto lo scopo di rilanciare e promuovere il marchio Abruzzo al pubblico nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sono state presentate le eccellenze viLvinicole regionali, con prevalenza del brand “Cerasuolo”, e pubblicizzaL i principali evenL culturali e arLsLci esLvi organizzaL dal Consiglio regionale: il “FesLval della Transumanza”, la “NoFe dei SerpenL”, “Il FesLval dei Popoli Europei”. Il programma del FesLval Dannunziano si preannuncia ricco come non mai, con seminari, presentazioni, degustazioni e grandi concerL. Tra gli arLsL ci sono Francesco Renga, Nek, Mara SaHei, Raphael Gualazzi, Roberto Vecchioni, Simone Cris/cchi, e i Boomdabash. InvitaL anche intelleFuali del calibro di Ugo Pagliai, Francesco Borgonovo e la rassegna di approfondimento filosofico e leFerario curata dagli accademici dell’Università “G. d’Annunzio” – ChieL-Pescara – si legge sul sito web ufficiale. La quinta edizione avrà come claim “Vivi-Odi-Balla”. Un invito all’aMvazione dei sensi che rimanda alle peculiarità del fesLval. Si andranno a vivere i luoghi della ciFà natale di d’Annunzio: il mare, con la “Regata dannunziana”, i trabocchi del molo nord con il “Tramezzino leFerario”, la casa natale di corso Manthoné e i musei ciFadini, con le aperture serali e i momenL culturali che li animeranno durante l’intera manifestazione – si apprende dalla nota stampa. E ancora la grande festa dello sport con il torneo “ScudeFo Cup”. Si potrà ascoltare l’eco della leFeratura e della poesia dannunziana, con studiosi di fama internazionale, scriFori e volL noL del mondo della leFeratura, del cinema e del teatro – riporta testualmente l’articolo online. Si potrà infine ballare, sulle melodie dei grandi arLsL che si esibiranno nei concerL che ogni sera, dal 2 al 10 seFembre si svolgeranno in vari luoghi di Pescara – viene evidenziato sul sito web. E con il dj set del musicista internazionale, Piero Pirupa – viene evidenziato sul sito web.

