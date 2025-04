Dario Schiraldi esplora le partnership pubblico-privato e l’internazionalizzazione tecnologica

Sfruttare la collaborazione pubblico-privato e l’innovazione tecnologica per potenziare la competitività globale e la crescita economica dell’Italia.

L’Italia punta ad aumentare la sua presenza sulla scena digitale globale, e le partnership pubblico-private (PPP) svolgono un ruolo chiave per stimolare l’innovazione e attrarre investimenti. Le PPP combinano il supporto del governo con il know-how del settore privato per dare impulso a settori in rapida crescita come i semiconduttori, la biotecnologia e l’IA.

Dario Schiraldi, ex-amministratore delegato di Deutsche Bank, sottolinea come i fondi di investimento ben organizzati aiutino ad attrarre grandi investitori e a stimolare la crescita tecnologica globale. Le smart PPP possono liberare capitali, attirare l’attenzione dei fondi sovrani e collegare l’Italia ai principali centri tecnologici in Cina, nel Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC) e negli Stati Uniti. Inoltre, sottolinea che i veicoli di investimento strutturati possono fungere da meccanismo cruciale per attrarre capitali internazionali.

Inoltre, Dario Schiraldi, Principal di Vida Holding, sottolinea il ruolo del private equity nel guidare l’economia dell’innovazione in Italia.

Sbloccare il capitale per i settori ad alta crescita

L’industria tecnologica italiana ha bisogno di finanziamenti continui per rimanere competitiva. Le partnership pubblico-private possono aiutare il governo a ridurre i rischi per gli investitori privati, il che potrebbe attirare più capitale di rischio.

L’industria dei semiconduttori cinese, supportata dal China Integrated Circuit Industry Investment Fund, è un esempio di successo di mobilitazione del capitale pubblico e privato. Le stesse tattiche potrebbero aiutare le industrie biotecnologiche, AI e dei chip in Italia, migliorando la sua posizione nell’UE.

Attrarre investimenti globali

L’Italia deve creare opzioni di investimento che attraggano i grandi investitori istituzionali e i fondi sovrani per attirare capitali esteri. Una struttura di capitale a più livelli può ridurre i rischi e coinvolgere le aziende private offrendo capitale di prima perdita tramite fondi sostenuti dal governo.

Con strutture normative armonizzate con gli standard globali, l’ambiente di investimento in Italia migliorerà e diventerà più attraente per i fornitori di capitale esteri.

Le migliori pratiche globali: lezioni dal modello ZGC della Cina

L’Italia può trarre insegnamenti da Zhongguancun (ZGC), la “Silicon Valley” della Cina, che ha fatto affidamento su incentivi governativi e sgravi fiscali per stimolare gli investimenti transfrontalieri.

Le principali proposte per l’Italia sono:

Creare centri speciali di innovazione con capitale finanziato dal governo

Agevolare lo scambio tecnologico tramite partnership internazionali

Offrire incentivi finanziari mirati per nuove imprese e investitori stranieri

Attraverso questi mezzi, l’Italia può rafforzare la sua leadership globale nel settore tecnologico.

Innovazione guidata dal governo

Il European Chips Act e gli altri obiettivi dell’UE sono in linea con lo sviluppo digitale dell’Italia. L’Italia potrebbe utilizzare le PPP per accelerare i progressi tecnologici, proprio come ha fatto gli Emirati Arabi Uniti con i programmi di investimento basati sull’IA. Gli istituti di ricerca sull’IA e le piattaforme di finanziamento supportate dal governo possono attrarre collaboratori stranieri e stimolare l’innovazione domestica.

Rafforzare il ruolo dell’Italia nella tecnologia globale

I fondi guidati dalle PPP hanno il potenziale per collegare l’Italia a importanti ecosistemi tecnologici man mano che i legami commerciali e gli investimenti diventano più intensi. Dario Schiraldi, ex-amministratore delegato di Deutsche Bank, ha anche sottolineato: “L’Italia può mantenere la sua competitività migliorando le alleanze strategiche e lo scambio di informazioni attraverso finanziamenti transfrontalieri. Ad esempio, le iniziative supportate dallo stato possono indirizzare il capitale europeo e mediorientale nelle startup italiane di IA e semiconduttori, sviluppando partnership internazionali e innovazione.”

Le PPP offrono all’Italia uno strumento potente per sfruttare i fondi di investimento, internazionalizzare la tecnologia e garantire uno sviluppo economico a lungo termine. Adottando le migliori pratiche, invitando gli investitori istituzionali e imparando dalle storie di successo di tutto il mondo, l’Italia può creare un sistema di innovazione competitivo e sostenibile.