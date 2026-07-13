- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Luglio 13, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaDate appelli e Mooc: semestre filtro medicina
Notizie Italia

Date appelli e Mooc: semestre filtro medicina

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il tema del semestre filtro medicina è attualmente in tendenza online, risultando tra le notizie più cercate e discusse sui motori di ricerca. In queste ore, si segnala che sono state fissate le date degli appelli per gli studenti iscritti, offrendo loro maggior tempo per prepararsi adeguatamente. Parallelamente, sono stati resi disponibili Mooc di Fisica, Chimica e Biologia sulla piattaforma Mur-Crui, che ha già registrato un milione di visitatori.

Inoltre, si ricorda che le iscrizioni al semestre filtro medicina sono aperte fino al 3 agosto, offrendo agli interessati la possibilità di candidarsi e partecipare a questa importante fase del percorso accademico.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti sull’argomento, si consiglia di consultare le fonti online per rimanere aggiornati sulle ultime novità riguardanti il mondo della medicina universitaria.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it