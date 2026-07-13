Date appelli e Mooc: semestre filtro medicina

Il tema del semestre filtro medicina è attualmente in tendenza online, risultando tra le notizie più cercate e discusse sui motori di ricerca. In queste ore, si segnala che sono state fissate le date degli appelli per gli studenti iscritti, offrendo loro maggior tempo per prepararsi adeguatamente. Parallelamente, sono stati resi disponibili Mooc di Fisica, Chimica e Biologia sulla piattaforma Mur-Crui, che ha già registrato un milione di visitatori.

Inoltre, si ricorda che le iscrizioni al semestre filtro medicina sono aperte fino al 3 agosto, offrendo agli interessati la possibilità di candidarsi e partecipare a questa importante fase del percorso accademico.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti sull’argomento, si consiglia di consultare le fonti online per rimanere aggiornati sulle ultime novità riguardanti il mondo della medicina universitaria.