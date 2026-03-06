- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Marzo 6, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaDavid Gilmour: il leggendario chitarrista dei Pink Floyd
Notizie Italia

David Gilmour: il leggendario chitarrista dei Pink Floyd

- Spazio Pubblicitario 02 -

In queste ore, il tema in tendenza online riguarda David Gilmour, celebre chitarrista e voce dei Pink Floyd, che compie 80 anni. Figura iconica della musica rock, Gilmour è entrato nella leggenda con la sua straordinaria carriera musicale all’interno dei Pink Floyd, contribuendo a definire il sound della band.

Non solo musica, ma anche vicende personali che hanno caratterizzato la sua vita: dai contrasti con Roger Waters, altro membro fondatore dei Pink Floyd, ai suoi due matrimoni.

Per celebrare questo importante anniversario, oggi su RaiPlay andrà in onda il documentario “Conversazioni rock”, un’occasione per ripercorrere la carriera di questo straordinario artista.

La notizia è al momento tra le più ricercate online e si posiziona ai vertici dei trend sui motori di ricerca, suscitando l’interesse di appassionati e curiosi.

Per approfondimenti su David Gilmour e per seguire gli aggiornamenti legati ai festeggiamenti per il suo compleanno, è possibile consultare le fonti online disponibili.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it