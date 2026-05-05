Dazi auto: Europa unita contro gli Stati Uniti

In queste ore, il tema dell’Europa è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. L’Europa sta pressando gli Stati Uniti per trovare un accordo sui dazi automobilistici, ma Washington sembra restio a cedere. Nello specifico, il eurodiputato Bernd Lange ha accusato Trump di puntare direttamente contro la Germania con le nuove misure tariffarie sul settore auto. La patronal europea dell’auto a sua volta ha chiesto all’Unione Europea di accelerare i tempi per il trattato commerciale con gli USA. La situazione rimane tesa, con i riflettori puntati sulle delicate trattative in corso tra le due potenze economiche. Per maggiori approfondimenti, è possibile consultare le fonti online per gli ultimi aggiornamenti su questa delicata questione internazionale.