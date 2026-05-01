Dazio: Trump alza tariffe su auto europee al 25%

In queste ore il tema del dazio è molto ricercato online e si posiziona ai vertici delle tendenze sui motori di ricerca. Trump ha annunciato un aumento del 25% dei dazi sulle auto importate dall’Europa, scatenando polemiche e tensioni. L’Unione Europea ha risposto duramente definendo le affermazioni del presidente statunitense come false e inaccettabili. Questa decisione potrebbe avere conseguenze significative sull’industria automobilistica e sul commercio internazionale, suscitando preoccupazioni e dibattiti. Per approfondimenti e aggiornamenti sulla questione, è possibile consultare le fonti online.