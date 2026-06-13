Dazn: lo streaming sportivo al centro dell’attenzione

In queste ore, il tema di Dazn è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Con l’avvento dei Mondiali di calcio 2026, la piattaforma di streaming si conferma come punto di riferimento per gli appassionati di sport. Grazie alle parole di Sandeep Tiku, CTO di Dazn, emergono dettagli interessanti sulle strategie adottate per coinvolgere la community attraverso l’intelligenza artificiale. La recente partnership con Radio24 apre scenari ancora più ampi, con simulcast e crossover editoriali che arricchiscono l’offerta digitale. Nonostante le sfide legate alla connettività, Dazn si conferma come protagonista indiscusso nel panorama dello streaming sportivo, offrendo agli utenti la possibilità di vivere le emozioni del calcio in modo innovativo e coinvolgente.

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