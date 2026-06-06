De cecco: l’acquisizione di RossoGargano

In queste ore, il tema di maggior interesse online riguarda l’acquisizione di RossoGargano da parte di De Cecco, con il supporto di Intesa Sanpaolo. L’azienda De Cecco si prepara a raggiungere nuovi traguardi nel settore della pasta, consolidando la propria posizione sul mercato con questa importante mossa strategica. L’acquisizione di RossoGargano offre a De Cecco nuove opportunità di crescita e di espansione, consentendo di ampliare la propria offerta e di soddisfare al meglio le esigenze dei consumatori. Gli obiettivi di questa operazione non si limitano solo al fatturato, ma puntano anche a consolidare la presenza sul territorio e a rafforzare la competizione nel settore alimentare.

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