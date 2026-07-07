De laurentiis: indagati per bancarotta fraudolenta

In queste ore, il nome De Laurentiis è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori. Luigi e Aurelio De Laurentiis sono stati indagati per presunta bancarotta fraudolenta, con perquisizioni avvenute a Bari e Napoli. Le vicende che coinvolgono la famiglia De Laurentiis, noti personaggi nel mondo dello sport e dello spettacolo, stanno generando un ampio dibattito sulla rete. Per ulteriori approfondimenti e aggiornamenti su questa vicenda, vi invitiamo a consultare le fonti online disponibili.