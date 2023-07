“Dedicata a te”, Comune invia 764 carte ad altrettante famiglie aquilane

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

Il Comune dell’Aquila invier? in questi una lettera per il ritiro della carta “Dedicata a te”, iniziativa finanziata dal Fondo alimentare per sostenere i nuclei familiari in difficili condizioni economiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I criteri per l’ammissione al beneficio sono stati individuati in base a un decreto del ministero per l’Agricoltura, la Sovranit? alimentare e le Foreste e del Mef. La notizia viene resa nota dal sindaco Pierluigi Biondi e dall’assessore alle Politiche sociali, Manuela Tursini.

In base a tali criteri, le famiglie aquilane beneficiare sono 764 e l’elenco delle stesse ? stato stilato dall’Inps, che lo ha inviato al Comune, il quale ha avuto il compito di completare i necessari riscontri e di inoltrare la comunicazione a tali nuclei.

“La carta ha un valore di 382 euro e 50 centesimi per l’acquisto di generi di prima necessit? – hanno spiegato Biondi e Tursini –. Nella lettera che le famiglie interessate riceveranno in questi giorni verr? spiegato come e dove poter ritirare la carta, i termini entro i quali l’importo in questione potr? essere utilizzato, e dove ? possibile reperire l’elenco degli esercizi commerciali che aderiscono a tale iniziativa – Per fornire ogni informazione possibile su tale questione, il settore Politiche sociali ha attivato due linee telefoniche adeguate, 0862.645204 e 0862.645347, che potranno essere contattate durate l’orario d’ufficio”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it