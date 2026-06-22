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DeLuxe Cup 2026: L’Aquila si distingue con piazzamenti prestigiosi

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Un podio, una finale conquistata e piazzamenti di assoluto prestigio sono il risultato della partecipazione dell’ASD Sensazione di Movimento L’Aquila alla DeLuxe Cup 2026, tenutasi a Cossirano di Trenzano, in provincia di Brescia, il 13 e 14 giugno. Gli atleti dell’ASD Sensazione di Movimento, guidati dai maestri internazionali Antonello Dinisi e Roberta Iannarelli, si sono distinti in pista confrontandosi con coppie provenienti da tutta Italia e dall’estero in uno degli eventi più importanti della danza sportiva nazionale e internazionale.

Nella categoria 55/60 Classe A, Mauro Dassatti e Tiziana Galassi hanno conquistato il terzo posto su 14 coppie partecipanti, confermando il loro livello tecnico e il costante percorso di crescita sportiva. Inoltre, la coppia si è classificata diciottesima su 69 coppie partecipanti nella prestigiosa gara internazionale WDSF Senior 3.

Nella giornata successiva, Amedeo Gregori e Caterina D’Agostino hanno raggiunto la finale della competizione WDSF Senior 2, classificandosi al quinto posto su 18 coppie in gara. Un risultato che testimonia il valore della coppia e il duro lavoro svolto durante gli allenamenti.

I maestri Antonello Dinisi e Roberta Iannarelli hanno espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti, ringraziando gli organizzatori dell’evento per l’eccellente organizzazione, la qualità della location e l’ospitalità riservata agli atleti. “La DeLuxe Cup si conferma una manifestazione di altissimo livello, capace di richiamare i migliori interpreti della danza sportiva. Partecipare e confrontarsi in un contesto così prestigioso è motivo di orgoglio per noi”, hanno dichiarato i maestri.

L’ASD Sensazione di Movimento continua a portare il nome dell’Aquila sui principali palcoscenici della danza sportiva nazionale e internazionale, con un crescente entusiasmo per i prossimi appuntamenti della stagione agonistica. Le trasferte come quella a Brescia rappresentano importanti tappe nella crescita della squadra, che si impegna quotidianamente con passione, determinazione e amore per la danza.

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