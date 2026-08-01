Dentista a Genova: Foli Odontoiatria tra esperienza, innovazione e cura della persona

La salute della bocca non riguarda soltanto la risoluzione di un dolore improvviso o la cura di un singolo dente. Richiede prevenzione, controlli regolari, diagnosi accurate e una visione capace di considerare denti, gengive, masticazione ed estetica come parti dello stesso equilibrio. È su questi principi che si basa l’attività di Foli Odontoiatria a Genova, realtà odontoiatrica situata in via Brigata Liguria e presente da molti anni sul territorio.

Lo Studio accoglie pazienti di età differenti e si occupa di prevenzione, odontoiatria conservativa, endodonzia, pedodonzia, implantologia, parodontologia, protesi, ortodonzia, chirurgia orale, gnatologia ed estetica dentale. La presenza di più competenze permette di analizzare ogni situazione in modo completo, evitando di considerare i diversi disturbi della bocca come problemi isolati.

Chi cerca un Dentista a Genova può trovare presso Foli Odontoiatria un approccio fondato sull’ascolto, sulla chiarezza delle spiegazioni e sull’impiego ragionato delle tecnologie digitali. Diagnosi, pianificazione e trattamento vengono inseriti in un percorso costruito sulle condizioni cliniche, sulle esigenze e sulle eventuali preoccupazioni della singola persona.

Cosa caratterizza Foli Odontoiatria a Genova?

Uno Studio Dentistico non è definito solamente dall’elenco dei trattamenti che propone. A distinguerlo sono anche il modo in cui organizza il lavoro, la capacità di ascoltare il paziente e l’attenzione dedicata alle diverse fasi del percorso clinico. Nel caso di Foli Odontoiatria, questi elementi si uniscono all’esperienza maturata nel tempo e alla presenza di professionisti che operano in differenti aree dell’odontoiatria.

Lo Studio segue bambini, adulti e persone anziane, adattando le valutazioni e le modalità operative alle necessità di ogni fascia d’età. Un bambino che si avvicina per la prima volta alle cure dentali, per esempio, ha bisogno di un linguaggio semplice e di un ambiente sereno. Un adulto con denti mancanti richiede invece una valutazione che consideri l’osso disponibile, le gengive, l’occlusione e le aspettative funzionali. Una persona anziana può avere la necessità di migliorare la stabilità di una protesi o di semplificare le procedure di igiene quotidiana.

Questa varietà di situazioni viene affrontata attraverso una visione complessiva della salute orale. Un sintomo apparentemente circoscritto, come il sanguinamento gengivale, la sensibilità dentale o la difficoltà nel masticare, può infatti dipendere da cause differenti. Prima di indicare una soluzione, è quindi necessario comprendere l’origine del problema e valutare i rapporti tra denti, tessuti di sostegno e articolazioni.

La posizione centrale dello Studio rappresenta inoltre un elemento pratico per chi vive o lavora a Genova. Per facilitare l’accesso anche a chi arriva in automobile, Foli Odontoiatria ha previsto una convenzione con un parcheggio situato nelle vicinanze. Gli orari estesi dal lunedì al venerdì e la possibilità di fissare appuntamenti il sabato permettono di organizzare i controlli e le cure tenendo conto degli impegni quotidiani.

Particolare attenzione viene riservata anche alle urgenze. Un dente fratturato, un gonfiore improvviso o un dolore intenso richiedono una valutazione tempestiva, perché rimandare o ricorrere a rimedi domestici può aggravare la situazione. Compatibilmente con l’organizzazione clinica e con la natura del problema, lo Studio cerca di gestire le necessità urgenti in tempi rapidi.

L’identità di Foli Odontoiatria si fonda quindi su alcuni principi chiari: esperienza, multidisciplinarietà, empatia e innovazione. Questi aspetti non vengono considerati separatamente, ma concorrono alla costruzione di un percorso in cui il paziente possa ricevere informazioni comprensibili e trattamenti coerenti con la propria condizione.

Chi compone il team e come funziona l’approccio multidisciplinare?

L’odontoiatria moderna comprende numerose discipline, ciascuna delle quali richiede conoscenze e competenze specifiche. Conservativa, endodonzia, implantologia, parodontologia, ortodonzia, protesi, chirurgia orale e gnatologia affrontano aspetti differenti della salute della bocca. Per questa ragione, Foli Odontoiatria adotta un approccio multidisciplinare, coinvolgendo odontoiatri esperti nelle diverse branche in base alle caratteristiche del caso.

Il Direttore Sanitario dello Studio è il dottor Roberto Foli, odontoiatra iscritto all’Albo di Genova. Attorno alla direzione sanitaria opera un’équipe organizzata per accompagnare i pazienti nelle varie fasi del percorso: dall’accoglienza alla raccolta dell’anamnesi, dalla valutazione clinica agli eventuali approfondimenti diagnostici, fino alla pianificazione e al mantenimento dei risultati.

La multidisciplinarietà diventa particolarmente importante quando una persona presenta più esigenze contemporaneamente. Un paziente con denti mancanti e gengive infiammate, per esempio, non dovrebbe iniziare direttamente un trattamento implantare senza aver prima valutato la salute parodontale. Allo stesso modo, una persona interessata a migliorare l’estetica del sorriso potrebbe avere bisogno di controllare l’occlusione, correggere una posizione dentale o trattare un’infiammazione gengivale prima di procedere con faccette o restauri.

Il confronto tra professionisti consente di considerare:

la salute dei denti e delle gengive;

la quantità e la qualità dell’osso;

la posizione delle arcate e i contatti durante la masticazione;

l’aspetto estetico del sorriso;

le abitudini di igiene e gli eventuali fattori di rischio;

le condizioni generali di salute del paziente.

L’obiettivo non è aumentare il numero di trattamenti, ma individuare la sequenza clinica più appropriata. In alcune situazioni, la scelta migliore può essere iniziare con una fase di igiene e prevenzione; in altre può essere necessario stabilizzare un problema parodontale, recuperare un dente compromesso o correggere un contatto scorretto.

La collaborazione riguarda anche la comunicazione. Termini come rigenerazione ossea, terapia causale, carico immediato o occlusione possono sembrare complessi a chi non lavora nel settore. Il team ha quindi il compito di tradurre le informazioni cliniche in spiegazioni semplici, chiarendo che cosa è stato osservato, perché viene proposto un determinato percorso e quali comportamenti sono utili dopo il trattamento.

La continuità del rapporto rappresenta un ulteriore elemento rilevante. Il paziente non viene considerato soltanto nel momento in cui compare un problema, ma può essere seguito attraverso controlli periodici e programmi di mantenimento. Questo permette di verificare l’evoluzione della situazione e di intervenire precocemente qualora emergano nuovi segnali.

Come si svolgono la prima visita e lo studio del caso?

La prima visita è il momento in cui vengono raccolte le informazioni necessarie per comprendere la situazione orale del paziente. Non consiste soltanto nell’osservazione dei denti, ma comprende anamnesi, colloquio, esame clinico e, quando indicato, approfondimenti radiografici o digitali. Presso Foli Odontoiatria, questo appuntamento rappresenta l’inizio di un percorso costruito sulla conoscenza della persona e delle sue esigenze.

La prima fase riguarda generalmente l’accoglienza e la compilazione dell’anamnesi. Il paziente viene invitato a indicare eventuali patologie, allergie, interventi precedenti e terapie farmacologiche. Queste informazioni sono importanti perché alcune condizioni generali possono influenzare la scelta dei trattamenti, la guarigione dei tessuti o la somministrazione dei farmaci.

Segue il colloquio con l’odontoiatra. In questo momento la persona può descrivere il motivo della visita, i sintomi percepiti, le difficoltà incontrate nella vita quotidiana e le proprie aspettative. Un dolore localizzato, una gengiva che sanguina, un dente mancante o un disagio estetico non devono essere interpretati in modo automatico: lo stesso sintomo può avere cause diverse e richiedere valutazioni differenti.

Durante l’esame clinico vengono controllati denti, restauri, gengive, mucose e rapporti tra le arcate. Il professionista può valutare la presenza di carie, usure, fratture, accumuli di placca, recessioni gengivali o segni di infiammazione. Quando necessario, vengono analizzati anche i movimenti mandibolari e l’articolazione temporo-mandibolare.

Gli approfondimenti diagnostici possono comprendere radiografie digitali, panoramiche, immagini tridimensionali o scansioni intraorali. Non tutti gli esami sono necessari per ogni paziente: vengono richiesti in funzione del dubbio diagnostico e del tipo di trattamento da pianificare. L’obiettivo è raccogliere informazioni utili evitando procedure non motivate.

Una volta completata la valutazione, viene elaborato lo studio del caso. Nei percorsi più semplici può essere sufficiente programmare una seduta di igiene, una ricostruzione o una terapia canalare. Nei casi articolati, invece, può essere necessario confrontare più soluzioni e stabilire una sequenza di interventi.

Tra gli aspetti normalmente illustrati rientrano:

la diagnosi e le cause del problema;

le alternative terapeutiche considerate;

le fasi previste;

le tempistiche indicative;

i comportamenti da seguire;

i controlli necessari nel tempo.

Le informazioni economiche relative a un percorso dipendono dalla complessità del caso, dai materiali, dagli esami e dal numero di sedute necessarie. Per questo motivo possono variare da paziente a paziente e vengono definite solo dopo una valutazione clinica. Una pianificazione corretta non può basarsi su indicazioni generiche ricevute online o su fotografie prive di un esame diretto.

Cosa rende l’implantologia una delle aree di eccellenza dello Studio?

L’implantologia è uno dei principali ambiti di attività di Foli Odontoiatria. Viene presa in considerazione quando uno o più denti sono assenti e si desidera valutare una soluzione protesica sostenuta da impianti. Un impianto dentale è una struttura inserita nell’osso con la funzione di sostituire la radice mancante e supportare una corona, un ponte o una riabilitazione più estesa.

Prima di procedere è indispensabile analizzare le condizioni specifiche del paziente. Quantità e qualità dell’osso, salute gengivale, igiene orale, distribuzione delle forze masticatorie e condizioni generali possono influenzare la pianificazione. L’età anagrafica, da sola, non basta per stabilire se una persona possa affrontare il trattamento.

Presso lo Studio possono essere valutate diverse tecniche implantologiche. La chirurgia computer guidata utilizza le informazioni ottenute dalla TAC tridimensionale e dalla scansione delle arcate per simulare la posizione degli impianti. Il professionista può studiare in anticipo l’osso disponibile, la futura protesi e la vicinanza di strutture anatomiche importanti.

In situazioni selezionate possono essere considerate tecniche flapless, che prevedono un accesso chirurgico più contenuto, oppure procedure di carico immediato, nelle quali una protesi provvisoria viene applicata in tempi ravvicinati rispetto all’intervento. Non si tratta tuttavia di opzioni adatte indistintamente a tutti: la possibilità di applicarle dipende dalla stabilità degli impianti e dalle caratteristiche del caso.

Quando l’osso non presenta un volume sufficiente, possono essere valutate procedure di rigenerazione ossea o di rialzo del seno mascellare. Anche in questo caso, la decisione viene presa dopo aver analizzato immagini tridimensionali e condizioni cliniche.

Il percorso implantologico può includere:

valutazione clinica e anamnestica;

TAC Cone Beam e scansione digitale;

progettazione della posizione implantare;

intervento chirurgico;

controllo della guarigione;

realizzazione della protesi;

programma di mantenimento.

Foli Odontoiatria dedica particolare attenzione alla comunicazione prima e dopo l’intervento. Il paziente riceve indicazioni sulle procedure, sull’igiene e sull’alimentazione nel periodo successivo. Nei percorsi più complessi può essere previsto anche un supporto nutrizionale postoperatorio, utile per affrontare la fase di guarigione con un’alimentazione adeguata.

Sono invece sconsigliati rimedi fai da te per denti mobili, infezioni, protesi instabili o dolori persistenti. Collanti domestici, farmaci assunti senza indicazione o dispositivi acquistati online possono mascherare i sintomi e peggiorare la situazione. Soltanto una valutazione professionale può stabilire se l’implantologia sia indicata e quale soluzione risulti coerente con le necessità della persona.

Come vengono progettate le faccette dentali e l’estetica del sorriso?

Le faccette dentali sono sottili rivestimenti applicati sulla superficie esterna dei denti anteriori. Possono essere valutate per modificare forma, proporzione, colore o piccoli disallineamenti, ma non rappresentano una risposta automatica a ogni esigenza estetica. Prima di iniziare è necessario verificare la salute di denti e gengive, la stabilità dell’occlusione e le aspettative del paziente.

Presso Foli Odontoiatria, la progettazione estetica può essere supportata da fotografie, scanner intraorale e sistemi di previsualizzazione digitale del sorriso. Questi strumenti consentono di studiare il rapporto tra denti, labbra e volto, mostrando una possibile evoluzione del sorriso prima di realizzare i restauri definitivi.

La simulazione digitale non deve essere considerata come un’immagine standard da replicare in modo identico su ogni persona. Serve piuttosto a costruire un progetto personalizzato, valutando dimensioni, inclinazioni, linee del sorriso e caratteristiche del viso. L’obiettivo è evitare risultati artificiali o poco coerenti con l’espressione individuale.

In alcuni casi può essere realizzato un mock-up, cioè una prova temporanea applicata sui denti. Il paziente può osservare come cambiano volumi e proporzioni durante il sorriso e la conversazione. Questa fase permette di raccogliere impressioni e apportare eventuali modifiche prima della realizzazione definitiva.

Il percorso può comprendere:

valutazione estetica e funzionale;

fotografie del viso e del sorriso;

scansione digitale delle arcate;

studio dell’occlusione;

progetto della nuova forma dentale;

eventuale prova con mock-up;

realizzazione e applicazione delle faccette.

Le tecnologie digitali possono rendere più preciso il trasferimento delle informazioni tra lo Studio e il laboratorio odontotecnico. In situazioni idonee, il trattamento può essere organizzato in un numero contenuto di sedute, ma la rapidità non sostituisce la corretta pianificazione.

Prima delle faccette devono essere trattate eventuali carie, infiammazioni gengivali o problemi parodontali. Se il paziente presenta bruxismo, forte usura o contatti occlusali sfavorevoli, questi aspetti devono essere valutati perché potrebbero sottoporre i restauri a sollecitazioni eccessive. In alcuni casi, ortodonzia, sbiancamento o ricostruzioni conservative possono rappresentare alternative più indicate.

I metodi fai da te per modificare il colore o la forma dei denti sono sconsigliati. Sostanze abrasive, prodotti acidi, limatura domestica e rivestimenti acquistati online possono danneggiare lo smalto, irritare le gengive e creare problemi funzionali. Anche uno sbiancamento dovrebbe essere preceduto da una visita, perché macchie, ricostruzioni e sensibilità richiedono valutazioni specifiche.

Perché la parodontologia è essenziale per la salute della bocca?

La parodontologia si occupa dei tessuti che sostengono i denti: gengiva, legamento parodontale e osso. Quando questi tessuti si infiammano, possono comparire sanguinamento, gonfiore, alito persistente, sensibilità e recessioni gengivali. Nelle forme più avanzate, la perdita di osso può causare mobilità dentale e difficoltà nella masticazione.

Uno degli aspetti più insidiosi delle malattie parodontali è la loro possibile evoluzione senza dolore evidente. Molte persone considerano normale vedere sangue durante lo spazzolamento, ma il sanguinamento gengivale è un segnale da non ignorare. Una diagnosi tempestiva permette di valutare il problema prima che la perdita di supporto diventi più estesa.

La visita parodontale comprende l’osservazione dei tessuti e il sondaggio attorno ai denti. Attraverso una sonda millimetrata vengono misurati gli spazi tra dente e gengiva, verificando la presenza di sanguinamento o tasche parodontali. Quando necessario, le radiografie aiutano a valutare il livello dell’osso.

Presso Foli Odontoiatria, il trattamento viene costruito sulla gravità e sulla distribuzione della malattia. La terapia causale ha l’obiettivo di ridurre placca, tartaro e fattori che mantengono l’infiammazione. Può comprendere sedute di igiene approfondita, istruzioni domiciliari personalizzate e controlli successivi.

Il laser a diodi può essere utilizzato come supporto in determinate situazioni. Non sostituisce automaticamente le procedure tradizionali, ma può essere inserito in un protocollo definito dal professionista. Il valore dello strumento dipende dall’indicazione clinica e dal modo in cui viene integrato nel percorso.

Per mantenere i risultati, il paziente deve imparare a utilizzare correttamente gli strumenti di igiene. Spazzolino, filo e scovolini hanno funzioni differenti e devono essere scelti in base agli spazi interdentali, alla presenza di protesi o impianti e alla manualità individuale. La frequenza dei richiami viene stabilita considerando il rischio personale e la risposta dei tessuti nel tempo.

I rimedi domestici non possono curare la parodontite. Collutori utilizzati senza indicazione, bicarbonato, acqua ossigenata o sostanze naturali possono modificare temporaneamente la percezione dei sintomi, ma non rimuovono i depositi presenti sotto la gengiva. Alcuni prodotti possono inoltre irritare i tessuti o ritardare una diagnosi corretta.

La salute parodontale è importante anche prima di altri trattamenti. Impianti, faccette, corone, ponti e dispositivi ortodontici richiedono gengive controllate e una buona igiene. Curare il parodonto significa quindi proteggere i denti naturali e contribuire alla stabilità delle riabilitazioni.

Come le tecnologie digitali supportano diagnosi e trattamenti?

Le tecnologie odontoiatriche permettono di raccogliere informazioni dettagliate, progettare con maggiore precisione e rendere più comprensibili alcune fasi del trattamento. Non sostituiscono l’esperienza clinica, ma la affiancano. Foli Odontoiatria dispone di un flusso digitale integrato che comprende diagnostica radiologica, scansioni intraorali, progettazione computerizzata e stampa tridimensionale.

La TAC Cone Beam produce immagini tridimensionali delle strutture dentali e ossee. Può essere utilizzata nella pianificazione implantare, nella valutazione di denti inclusi e nello studio di situazioni anatomiche che non risultano sufficientemente chiare con una radiografia bidimensionale. L’esame viene prescritto solo quando esiste una reale necessità diagnostica.

Lo scanner intraorale acquisisce la forma delle arcate attraverso una telecamera. In numerose situazioni può sostituire le impronte tradizionali realizzate con materiali da inserire in bocca. Il modello digitale ottenuto può essere impiegato per progettare protesi, faccette, dispositivi ortodontici e guide chirurgiche.

La telecamera intraorale permette invece di mostrare al paziente dettagli difficili da osservare allo specchio, come piccole fratture, usure, infiltrazioni o aree in cui l’igiene risulta complessa. Visualizzare direttamente il problema aiuta a comprendere le spiegazioni e favorisce una partecipazione consapevole al percorso.

Tra gli strumenti presenti nello Studio rientrano anche:

radiografia digitale;

laser a diodi;

sistemi per la chirurgia computer guidata;

stampante 3D;

strumenti piezoelettrici;

anestesia computerizzata;

dispositivi magnetodinamici;

sistemi dedicati alla sanificazione degli ambienti.

La stampante 3D può essere utilizzata per produrre modelli e guide progettati digitalmente. In implantologia, l’integrazione tra TAC e scanner permette di studiare contemporaneamente l’osso e la futura posizione della protesi. In estetica, le scansioni contribuiscono alla progettazione della forma dentale e alla previsualizzazione del sorriso.

L’anestesia computerizzata somministra l’anestetico in modo controllato attraverso un ago molto sottile monouso. Può essere utile per le persone che temono particolarmente l’iniezione, anche se la percezione individuale resta variabile.

È però importante non confondere la presenza di tecnologie con l’automatizzazione delle decisioni. Un’immagine digitale deve sempre essere interpretata insieme all’anamnesi, ai sintomi e all’esame clinico. Fotografie inviate a distanza, test online o dispositivi acquistati autonomamente non possono sostituire una visita completa.

Si può affrontare la paura del dentista in modo più sereno?

La paura del dentista può manifestarsi con una lieve agitazione o con una vera e propria difficoltà a sottoporsi alle cure. Alcune persone rimandano gli appuntamenti per anni, arrivando allo Studio solo quando il dolore diventa difficile da gestire. Questa condizione può derivare da esperienze precedenti, dal timore degli strumenti, dalla paura dell’anestesia o dalla sensazione di non avere il controllo.

Foli Odontoiatria dedica particolare attenzione ai pazienti fobici, partendo da un ascolto privo di giudizio. Raccontare una paura non significa rendere il trattamento più complicato: permette invece al team di adattare la comunicazione, le tempistiche e le modalità operative.

Prima di iniziare, il professionista può spiegare ciò che verrà eseguito, concordare un segnale per interrompere momentaneamente la procedura e procedere per fasi. Sapere che la seduta può essere sospesa e che ogni passaggio verrà anticipato aiuta molte persone a percepire un maggiore controllo.

Quando indicato, può essere valutata la sedazione cosciente con protossido. La miscela viene respirata attraverso una mascherina nasale e favorisce uno stato di rilassamento mantenendo il paziente vigile e collaborante. La persona continua a comunicare con il team e l’effetto si riduce dopo la conclusione della somministrazione. Prima dell’utilizzo viene comunque verificata l’idoneità attraverso l’anamnesi.

Per interventi più complessi o in situazioni specifiche può essere considerato il supporto di un anestesista. Si tratta di una modalità distinta dalla sedazione con protossido e richiede una valutazione dedicata. La scelta dipende dalla procedura, dalle condizioni generali e dal livello di ansia.

Anche l’anestesia computerizzata può contribuire a rendere più gestibile la seduta. Il sistema somministra l’anestetico in modo graduale e utilizza un ago molto sottile. Per chi teme l’iniezione, sapere che esistono modalità pensate per controllare la somministrazione può ridurre la tensione.

Il percorso può essere organizzato in fasi progressive:

colloquio e raccolta delle paure; visita conoscitiva; eventuali esami diagnostici; trattamento semplice e di breve durata; procedure più articolate, se necessarie; controlli e mantenimento.

Le stanze post-trattamento riservate permettono inoltre al paziente di trascorrere con maggiore tranquillità il periodo immediatamente successivo a determinate procedure. Il rispetto dei tempi personali è parte integrante dell’attenzione clinica e può aiutare a costruire un rapporto più sereno con le cure odontoiatriche.

Dentista a Genova: prevenzione, competenze e attenzione presso Foli Odontoiatria

La scelta di un percorso odontoiatrico dovrebbe partire da una diagnosi accurata e dalla possibilità di comprendere con chiarezza la propria situazione. Nel corso dell’articolo è emerso come Foli Odontoiatria integri esperienza, organizzazione multidisciplinare e tecnologie digitali per affrontare esigenze che spaziano dalla prevenzione alle riabilitazioni più articolate.

La prima visita permette di raccogliere anamnesi, sintomi e informazioni diagnostiche. Il confronto tra odontoiatri esperti nelle differenti branche aiuta poi a definire una sequenza clinica coerente, soprattutto quando sono coinvolti contemporaneamente denti, gengive, osso, occlusione ed estetica.

Implantologia, faccette dentali e parodontologia rappresentano alcune delle principali aree di attività dello Studio. L’implantologia viene pianificata attraverso valutazioni tridimensionali e soluzioni calibrate sulle condizioni anatomiche. Le faccette vengono progettate considerando il rapporto tra sorriso e volto, mentre la parodontologia mira a proteggere i tessuti che sostengono i denti e le riabilitazioni.

Tecnologie come TAC Cone Beam, scanner intraorale, telecamera, laser, anestesia computerizzata e stampante 3D supportano la diagnosi e la pianificazione. Il loro utilizzo acquista però valore soltanto quando viene inserito in un percorso guidato dall’esperienza professionale e dalle necessità reali del paziente.

Un altro elemento centrale è l’attenzione alle persone che provano paura. Comunicazione graduale, sedazione cosciente, tecniche anestesiologiche dedicate e ambienti riservati possono contribuire a rendere le cure più gestibili. Non esiste una soluzione identica per tutti: ogni percorso viene definito considerando condizioni cliniche, livello di ansia e tipo di trattamento.

I metodi fai da te, al contrario, non permettono di individuare le cause dei disturbi e possono aggravare problemi dentali o gengivali. Dolore, sanguinamento, mobilità, denti mancanti e alterazioni estetiche richiedono una valutazione diretta, perché soltanto l’esame clinico può distinguere situazioni apparentemente simili.

Per chi desidera approfondire il tema con un Dentista a Genova, Foli Odontoiatria rappresenta una realtà presso cui valutare la salute della bocca in modo completo, ricevendo spiegazioni semplici e un piano costruito sulla situazione individuale. Lo Studio si trova in via Brigata Liguria, nel centro di Genova, e continua a sviluppare la propria attività mantenendo al centro l’ascolto, la prevenzione e la cura della persona.