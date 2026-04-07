Dentista per bambini a Terni: quando finisce la dentizione nei bambini

Capire quando finisce la dentizione nei bambini è una domanda molto comune tra i genitori. La crescita dei denti segue un percorso lungo, fatto di fasi diverse: dalla comparsa dei primi dentini fino alla completa sostituzione con quelli permanenti.

Presso Vena Odontoiatria a Terni, punto di riferimento per chi cerca un dentista per bambini a Terni, questo percorso viene spiegato in modo semplice e chiaro, aiutando le famiglie a riconoscere cosa è normale e quando invece è utile un controllo.

Quando iniziano a spuntare i dentini nei bambini

I primi denti da latte compaiono generalmente intorno ai 6 mesi, anche se ogni bambino ha tempi diversi. I primi a spuntare sono spesso gli incisivi inferiori, seguiti da quelli superiori.

Durante questa fase possono comparire segnali come gengive sensibili, aumento della salivazione e bisogno di mordere oggetti. È importante però non attribuire automaticamente tutti i disturbi alla dentizione.

Quanti sono i denti da latte e a cosa servono

I denti da latte sono 20 e hanno un ruolo fondamentale. Non servono solo per masticare, ma anche per:

favorire una corretta crescita delle ossa;

guidare la posizione dei denti permanenti;

aiutare nella pronuncia delle parole.

Anche se destinati a cadere, devono essere curati con attenzione per evitare problemi futuri.

Quando cadono i denti da latte

La perdita dei denti da latte inizia intorno ai 5-6 anni e segue un ordine simile a quello di eruzione. I primi a cadere sono gli incisivi, mentre gli ultimi sono i molari.

Questa fase dura diversi anni e si conclude generalmente tra i 11 e i 13 anni.

Quanto ci mette un dente a crescere e cosa aspettarsi

Quando un dente cade, quello permanente può impiegare settimane o mesi per comparire completamente. È normale che il processo non sia immediato.

Durante questa fase si possono notare:

piccoli spazi tra i denti;

denti leggermente disallineati;

crescita non perfettamente simmetrica.

Sono condizioni spesso temporanee.

Quando preoccuparsi se i denti non spuntano o non cadono

In alcuni casi è utile un controllo, ad esempio se:

i denti non spuntano entro tempi molto prolungati;

i denti da latte non cadono mentre quelli permanenti stanno già crescendo;

il bambino lamenta dolore frequente.

Una valutazione permette di capire se tutto procede correttamente.

Quando finisce la dentizione nei bambini

La dentizione non finisce con i denti da latte. Il processo completo si conclude quando tutti i denti permanenti (tranne i denti del giudizio) sono presenti, generalmente intorno ai 12-13 anni.

Questo significa che la crescita dentale è un percorso lungo, che richiede attenzione costante nel tempo.

Quando portare il bambino dal dentista

È consigliabile non aspettare la presenza di un problema. Le visite precoci aiutano a monitorare la crescita e a prevenire eventuali difficoltà.

Abituare il bambino a un ambiente sereno e accogliente è un passo importante per costruire un rapporto positivo con la cura orale.

Quando finisce la dentizione nei bambini: cosa sapere

La dentizione è un percorso graduale che accompagna il bambino per diversi anni. Conoscere le tempistiche e i segnali aiuta a vivere questa fase con più tranquillità.

Presso Vena Odontoiatria a Terni, ogni bambino viene seguito con attenzione, offrendo un punto di riferimento sicuro per chi cerca un dentista per bambini a Terni e desidera comprendere meglio ogni fase della crescita dentale.