Desmond Morris: il percorso dell’etologo

In queste ore la notizia della scomparsa di Desmond Morris, celebre etologo autore de ‘La scimmia nuda’, è in cima ai trend sui motori di ricerca. Morris, a 98 anni, lascia un vuoto nel mondo scientifico e culturale, ricordato per i suoi contributi nel campo della zoologia comportamentale.

La sua opera più famosa, ‘La scimmia nuda’, ha rivoluzionato la visione dell’uomo e della società, mettendo in luce le analogie comportamentali tra i primati e gli esseri umani. Un libro che ha influenzato generazioni di studiosi e appassionati di etologia.

Personaggio eclettico e poliedrico, Morris ha lasciato un segno indelebile anche come pittore e presentatore televisivo, trasmettendo la sua passione per il mondo animale a un vasto pubblico.

La sua eredità scientifica e culturale continuerà a ispirare e ad alimentare la curiosità verso il mondo animale e le complesse relazioni che legano gli esseri viventi.

Per approfondire ulteriormente la figura e le opere di Desmond Morris, si consiglia di consultare le fonti online disponibili, dove è possibile trovare approfondimenti e testimonianze sulla vita e il contributo dell’illustre etologo.