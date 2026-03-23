Diasorin: chiusura della fabbrica di Shanghai

La notizia di Diasorin che non produrrà più in Cina è al centro dell’attenzione online in queste ore, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Secondo gli ultimi aggiornamenti, l’azienda sta valutando la chiusura della fabbrica di Shanghai, decisione che potrebbe avere rilevanti conseguenze sulle dinamiche produttive e commerciali del gruppo.

Nel 2025, Diasorin ha registrato ricavi per 1,2 miliardi di euro, ma le recenti performance del 2026 hanno deluso le aspettative degli investitori, con una revisione al ribasso delle stime che ha pesantemente influenzato il valore delle azioni.

Il crollo del 17% dei titoli Diasorin e le incerte prospettive sui margini per il 2026 hanno contribuito a creare un clima di incertezza attorno alla società, che si trova ora a fronteggiare una fase di grande sfida e cambiamento.

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