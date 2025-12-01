Dicembre 2025, mese di scioperi in tutta Italia

Dicembre 2025 si conferma un mese ad alta tensione sul fronte delle proteste sindacali. Tra scioperi generali, agitazioni nei trasporti, nel comparto aereo, nella logistica e nel settore marittimo, chi viaggia o utilizza i servizi pubblici sarà chiamato a fare i conti con possibili ritardi, cancellazioni e disagi diffusi in più giornate.

Calendario delle principali proteste

Le mobilitazioni di dicembre interessano l’intero territorio nazionale e più comparti strategici. Il calendario prevede fin dall’inizio del mese iniziative che coinvolgono il trasporto aereo, il trasporto pubblico locale, i collegamenti marittimi, la logistica e, al centro del mese, uno sciopero generale che coinvolgerà numerosi lavoratori dei settori pubblico e privato.

Le date chiave da tenere d’occhio sono in particolare quelle del 9, 12 e 17 dicembre, oltre al periodo a ridosso di Natale, quando sono previste agitazioni nella logistica e nelle consegne.

Trasporti pubblici e sciopero generale del 12 dicembre

Uno dei momenti più delicati sarà venerdì 12 dicembre 2025, quando è previsto uno sciopero generale nazionale. La mobilitazione riguarda diversi comparti, tra cui quello dei trasporti, con possibili ripercussioni su treni, trasporto pubblico locale e servizi appaltati. Per la rete ferroviaria sono attese cancellazioni e riduzioni dell’offerta, nel rispetto delle fasce orarie protette e dei treni garantiti.

Nel trasporto pubblico locale, lo sciopero generale potrà tradursi in riduzioni del servizio di autobus, tram e metropolitane, con modalità che varieranno in base alle singole città e aziende di trasporto. Anche in questo caso, le aziende dovranno assicurare i servizi essenziali nelle fasce di maggiore afflusso.

Mezzi pubblici locali: disagi nelle grandi città

Nel corso del mese sono in programma anche scioperi specifici del trasporto pubblico locale. Tra questi, uno dei più rilevanti è lo stop di 24 ore del personale dell’azienda di trasporto di Roma, che interesserà bus, tram, metro e linee ferroviarie urbane, con possibili ripercussioni sulla mobilità quotidiana nella Capitale.

Nelle giornate interessate, i cittadini dovranno fare riferimento alle comunicazioni diffuse a livello locale per conoscere orari, fasce di garanzia e servizi minimi garantiti.

Scioperi aerei: stop per Vueling, Air France KLM e ITA Airways

Il fronte più sensibile per chi viaggia in vista delle festività natalizie è quello del trasporto aereo. Dopo una prima mobilitazione locale a inizio mese, il momento più critico è previsto per mercoledì 17 dicembre 2025: nella stessa fascia oraria sono previste proteste coordinate che coinvolgono il personale di controllo del traffico aereo, i servizi di handling e il personale di alcune compagnie.

In particolare, sono previsti stop che riguardano il personale di ITA Airways, Vueling e Air France KLM, oltre agli addetti ai servizi a terra in diversi scali italiani. Lo sciopero, concentrato in una finestra di quattro ore, potrà causare ritardi, cancellazioni e modifiche di orario, soprattutto nei grandi aeroporti nazionali.

Le autorità e le compagnie invitano i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo nelle 24-48 ore precedenti alla partenza, tenendo conto anche delle fasce di garanzia previste per il trasporto aereo.

Marittimi e collegamenti via mare

Il mese di dicembre vede coinvolto anche il settore marittimo, con uno sciopero di più giorni che interessa il personale di alcune compagnie di navigazione. Le agitazioni riguardano in particolare i collegamenti tra alcuni porti strategici, con possibili cancellazioni o riprogrammazioni delle corse.

I viaggiatori che hanno prenotato traversate nel periodo interessato sono invitati a verificare eventuali modifiche direttamente con le compagnie, che dovranno garantire i servizi essenziali e fornire informazioni aggiornate su rimborsi e riprotezioni.

Logistica, spedizioni e consegne sotto pressione

Oltre ai trasporti passeggeri, dicembre 2025 sarà un mese delicato anche per il comparto della logistica e delle consegne, già messo alla prova dall’aumento di volumi legato allo shopping natalizio. Nella seconda metà del mese è previsto uno sciopero prolungato di alcune realtà della distribuzione e del trasporto merci su gomma, con un’astensione dal lavoro che coprirà più giornate consecutive.

Questo sciopero potrà avere effetti su spedizioni, consegne a domicilio e rifornimenti dei punti vendita, con possibili ritardi rispetto alle tempistiche abituali. Aziende e consumatori sono quindi invitati ad anticipare, per quanto possibile, ordini e approvvigionamenti, tenendo conto del calendario delle proteste.

Scuola e altri servizi pubblici

Lo sciopero generale del 12 dicembre coinvolgerà anche lavoratrici e lavoratori della scuola e di altri comparti pubblici. Nelle istituzioni scolastiche l’adesione potrà tradursi nella sospensione delle lezioni in alcune classi o nella riduzione dei servizi, a seconda delle comunicazioni dei singoli dirigenti scolastici.

Negli uffici pubblici potrebbero verificarsi rallentamenti e chiusure parziali degli sportelli, con priorità garantita alle prestazioni urgenti o non rinviabili. È consigliabile verificare in anticipo la conferma di appuntamenti e servizi.

Come organizzarsi per viaggi e impegni di dicembre

Per ridurre al minimo i disagi, è opportuno consultare con regolarità i siti ufficiali delle aziende di trasporto, delle compagnie aeree e degli enti pubblici, dove vengono aggiornati elenchi di servizi garantiti, orari e eventuali rimodulazioni del servizio.

Chi ha in programma viaggi in treno o in aereo dovrebbe valutare, quando possibile, l’eventualità di scegliere orari esterni alle finestre di sciopero o di anticipare o posticipare gli spostamenti rispetto alle giornate più critiche. Per spedizioni e consegne, può essere utile anticipare ordini e prenotazioni, tenendo conto che il mese di dicembre, oltre a essere denso di agitazioni sindacali, è già di per sé un periodo di forte carico per la logistica.

In sintesi, dicembre 2025 sarà un mese caratterizzato da numerose mobilitazioni: conoscere le date, gli orari e i settori coinvolti è il modo migliore per programmare i propri spostamenti e ridurre per quanto possibile l’impatto dei disagi.