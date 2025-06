“DigitalCives”: si conclude progetto del Corecom Abruzzo. Ospite la nonna di Thomas Luciani

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Si è svolta nella mattinata del 30 maggio 2025, presso l’Auditorium del Polo Liceale “R. Mattioli” di Vasto (CH), la manifestazione conclusiva del progetto “DigitalCives. In cammino verso la cittadinanza digitale”, promosso dal Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) Abruzzo e realizzato con il sostegno dell’Ufficio Scolastico Regionale – si apprende dalla nota stampa. L’evento ha rappresentato il momento culminante di un articolato percorso educativo rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado dell’Abruzzo, che ha avuto inizio a maggio del 2024, che ha coinvolto 13 scuole distribuite sull’intero territorio regionale, per un totale di oltre 3.500 studenti e più di 500 adulti tra docenti e genitori – precisa il comunicato. Il progetto ha inteso promuovere nei più giovani la consapevolezza critica e l’autonomia di giudizio nell’utilizzo delle tecnologie digitali, nonché la capacità di esprimere, anche nello spazio virtuale, il senso di una cittadinanza responsabile, rispettosa dei diritti altrui – aggiunge la nota pubblicata. Il taglio educativo adottato ha privilegiato un approccio integrato, articolando le attività formative in sessioni mattutine rivolte agli studenti e in momenti pomeridiani di approfondimento destinati a docenti e famiglie – L’evento conclusivo ha alternato momenti istituzionali e testimonianze di forte impatto emotivo e formativo – aggiunge testualmente l’articolo online. Di particolare rilievo l’intervento del dirigente tecnico COSC della Polizia Postale, Gian Mauro Placido, che ha richiamato i giovani alla necessità di un presidio vigile e consapevole dei contesti digitali – aggiunge la nota pubblicata. A seguire, Giammaria de Paulis, coordinatore scientifico del progetto, ha sottolineato l’importanza di generare nei ragazzi una “coscienza digitale”, fondata sulla capacità di discernere la verità, difendere la dignità propria e altrui e opporsi con fermezza alle derive dell’odio e della disinformazione online – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Profondamente toccanti sono risultate le testimonianze di Daniela Di Maggio, madre di Giovanbattista Cutolo, e di Olga Cipriano, nonna di Christopher Thomas Luciani – precisa la nota online. Con parole di rara intensità, entrambe hanno saputo trasformare esperienze di dolore in un potente richiamo alla gentilezza, alla cura del prossimo e alla responsabilità collettiva – si apprende dal portale web ufficiale. Nel corso della manifestazione si è proceduto anche alla premiazione dei video realizzati dagli studenti nell’ambito del contest “DigitalCives”, espressione creativa del vissuto digitale dei ragazzi, dei loro sogni, timori e desideri – precisa la nota online. Le opere selezionate si sono distinte per originalità, consapevolezza e qualità espressiva – si legge sul sito web ufficiale. A suggellare l’intero percorso, è stata la presentazione della pubblicazione scientifica “DigitalCives” In cammino verso la cittadinanza digitale”, un volume ricco di immagini, testimonianze ed esperienze che restituisce, con rigore e intensità narrativa, il senso profondo del percorso educativo intrapreso – aggiunge testualmente l’articolo online. Il libro non intende essere un semplice resoconto, ma un documento vivo, inteso come strumento di riflessione pensato per accompagnare nel tempo studenti, docenti e famiglie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel suo intervento conclusivo, il presidente del Corecom Abruzzo, Giuseppe La Rana, ha rivolto un accorato appello alla responsabilità collettiva: “DigitalCives non si esaurisce oggi – Continuerà a vivere ogni volta che un giovane saprà scegliere la comprensione anziché il giudizio, la protezione anziché la violenza, la verità al posto della superficialità. Questo è il futuro che vogliamo contribuire a costruire: un futuro fondato sull’impegno, sull’etica pubblica e sulla partecipazione consapevole”. Su queste parole la dirigente del Servizio di Supporto Autorità Indipendenti, Tiziana Grassi, ha preannunciato l’impegno futuro che il Corecom Abruzzo intende sostenere a favore dell’educazione digitale delle nuove generazioni del nostro territorio, nella convinzione che solo un investimento educativo strutturale e condiviso possa formare cittadini digitali liberi, critici e responsabili – precisa la nota online. (com/red)

