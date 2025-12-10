Diletta Leotta di nuovo incinta: arriva il bis

Diletta Leotta sarà mamma per la seconda volta. La conduttrice catanese ha annunciato sui social la nuova gravidanza, mostrando il pancione in una foto di famiglia insieme al marito Loris Karius e alla primogenita Aria, che presto diventerà sorella maggiore.

L’annuncio social con foto di famiglia

La notizia è arrivata con un post pubblicato sul profilo Instagram di Diletta: nello scatto si vedono lei e Karius abbracciati, con Aria al centro, l’albero di Natale alle spalle e il ventre materno già ben visibile. A corredo dell’immagine, la conduttrice ha scritto che questo Natale non potevano desiderare regalo più bello e che i loro cuori sono pronti ad amare il doppio, lasciando trasparire tutta la gioia per l’arrivo del secondo figlio.

In poche ore la foto ha raccolto migliaia di like e commenti, con una pioggia di auguri da parte di colleghi, amici e fan, felici di condividere questo nuovo capitolo della vita della coppia.

Una famiglia che si allarga

Diletta Leotta e Loris Karius stanno insieme dal 2022. La loro prima figlia, Aria, è nata il 16 agosto 2023, nel giorno del compleanno della conduttrice. Nel giugno 2024 la coppia ha poi celebrato il matrimonio alle Eolie, coronando una storia d’amore vissuta tra Italia e Germania per via degli impegni professionali del portiere.

Con il nuovo annuncio, la famiglia si prepara ad allargarsi ancora: la piccola Aria, protagonista anche delle storie social in cui accarezza il pancione della mamma, è al centro del racconto di questa seconda attesa, presentata come una notizia che rende le feste di fine anno ancora più speciali.

Dalla carriera alla vita privata: il momento d’oro di Diletta

Per Diletta Leotta si tratta di un periodo particolarmente intenso e felice. Volto di punta delle dirette calcistiche, negli ultimi anni ha alternato impegni televisivi, radiofonici e nuovi progetti, continuando a essere una delle figure più seguite dal pubblico. La nascita di Aria prima e la nuova gravidanza ora segnano un ulteriore passaggio importante nella sua vita privata, che la conduttrice condivide solo in parte sui social, scegliendo momenti simbolici e fortemente positivi.

Il racconto di questa nuova attesa conferma anche l’equilibrio trovato con Karius, spesso lontano per lavoro ma presente nei momenti chiave della vita familiare. Lo scatto di annuncio, con tutta la famiglia riunita, è stato letto da molti come il segno di un legame solido, capace di crescere nonostante la distanza.

Reazioni social e curiosità dei fan

Sotto il post di Diletta si sono moltiplicati i commenti di congratulazioni, tra emoji, messaggi affettuosi e battute sul “regalo di Natale” in arrivo. Molti follower si sono detti curiosi di sapere se il bebè sarà un maschietto o una femminuccia, ma al momento la coppia non ha svelato nessun dettaglio in più, limitandosi a celebrare la gioia della gravidanza.

Per ora, l’unica certezza è che nel 2026 in casa Leotta–Karius arriverà un nuovo membro della famiglia, e che la piccola Aria avrà presto qualcuno con cui condividere giochi, viaggi e momenti di quotidianità. Un annuncio semplice e caloroso, che chiude l’anno con una notizia piena di tenerezza.