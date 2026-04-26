- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Aprile 27, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaDimarco: il re degli assist che conquista San Siro
Notizie Italia

Dimarco: il re degli assist che conquista San Siro

- Spazio Pubblicitario 02 -

In queste ore, il nome di Dimarco domina le ricerche online, posizionandosi al vertice dei trend sui motori di ricerca. Il talentuoso giocatore si conferma protagonista indiscusso, con un record straordinario di 17 assist in una sola stagione, superando persino il leggendario Papu Gomez. Dall’umile origine in un mercato ortofrutticolo a San Siro, Dimarco incanta gli appassionati di calcio con le sue giocate straordinarie che lo consacrano come il migliore nel suo ruolo. La sua abilità e dedizione lo hanno portato a raggiungere vette mai viste prima, incantando il pubblico e scrivendo pagine di storia nel campionato di Serie A. Un’ascesa fulminea che ha catturato l’attenzione di tutti gli amanti del calcio, pronti a seguire ogni sua mossa con trepidazione. Per scoprire ulteriori dettagli su questo straordinario talento e sul suo percorso verso il successo, è possibile approfondire online per rimanere aggiornati su tutte le ultime novità riguardanti Dimarco.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it