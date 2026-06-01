“Diorama Festival” a Lettomanoppello (PE)

Ultime da Abruzzo Turismo sulla pagina degli eventi:Nel cuore del Parco Nazionale della Maiella, tra tholos, terrazzamenti in pietra e natura incontaminata, prende il via la nuova edizione di “Diorama Festival”, il festival itinerante dedicato a musica, arte e territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. L’appuntamento è all’Anfiteatro dei Tholos di Lettomanoppello (PE), in località Piano delle Cappelle, per una giornata a ingresso gratuito immersa in uno dei paesaggi più suggestivi dell’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Dalle ore 14.00 il pubblico potrà vivere un’esperienza tra musica, interventi artistici e natura, in un anfiteatro naturale dove il panorama si apre dalle montagne della Maiella fino al mare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Al tramonto, luci e colori trasformeranno il luogo in una scenografia sospesa tra cielo e terra – viene evidenziato sul sito web. L’evento è promosso con il patrocinio del Comune di Lettomanoppello, del Ministero della Cultura, della Regione Abruzzo e dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila – Data: 2 giugno 2026 Orario: Dalle 14.00 Luogo: Anfiteatro dei Tholos, Piano delle Cappelle, Lettomanoppello (PE) Info: Diorama Festival Instagram

Come annunciato in una nuova nota, nel pomeriggio, dal servizio stampa di Abruzzo Turismo. La recente comunicazione, presentata in dettaglio, è stata pubblicata, alle ore 01, anche mediante il sito internet di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: abruzzoturismo.it