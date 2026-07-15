Oggi, mercoledì 15 luglio 2026, la città di Sassari è al centro dell’attenzione per la tradizionale discesa dei candelieri, un evento ricco di storia e significato. La notizia è molto ricercata online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca.

Questo antico rito, che coinvolge l’intera comunità, vede la pubblicazione dei bandi per i Candelieri d’oro, d’argento e di bronzo, simboli di devozione e festa. Le poesie e la musica che celebrano la Faradda contribuiscono a rendere l’atmosfera magica e coinvolgente.

La discesa dei Piccoli Candelieri, prevista per il 5 agosto, è attesa con grande partecipazione da parte di residenti e visitatori, desiderosi di vivere un momento unico di tradizione e spettacolo.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti sull’evento e sul suo significato storico e culturale, è possibile consultare le fonti online. Restate aggiornati sulle ultime novità riguardanti la discesa dei candelieri a Sassari.