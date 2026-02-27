- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Febbraio 27, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaDiscesa libera femminile: Goggia 3a a Soldeu, Suter vince
Notizie Italia

Discesa libera femminile: Goggia 3a a Soldeu, Suter vince

- Spazio Pubblicitario 02 -

La discesa libera femminile di oggi è al centro dell’attenzione, con Sofia Goggia che si è piazzata terza nella gara a Soldeu. La vittoria è andata a Suter, mentre un episodio ha visto Franzoni perdere uno sci e cadere durante le prove a Garmisch.

Le ultime notizie sportive confermano l’interesse del pubblico per le performance degli atleti sulle piste, e la presenza di Goggia ai vertici delle competizioni internazionali continua a catalizzare l’attenzione degli appassionati.

La competizione è in cima ai trend sui motori di ricerca, dimostrando l’interesse generale per lo sci alpino e per le gesta delle nostre campionesse.

Per ulteriori dettagli sull’evento e per seguire da vicino le prossime tappe della Coppa del Mondo, è possibile approfondire online per restare sempre aggiornati sul mondo dello sci e sulle performance degli atleti in pista.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it