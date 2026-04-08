Disputa eredità Pino Daniele: sentenza confermata

La disputa sull’eredità di Pino Daniele continua a tenere banco, con la Corte d’Appello che ha respinto i ricorsi del figlio e della seconda moglie, confermando il testamento del cantautore. La decisione dei giudici sottolinea la chiara volontà di Daniele riguardo alla divisione dei suoi beni.

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