“DIVAGAZIONI E DELIZIE” CON DANIELE PECCI IN SCENA AL PARIOLI

Teatro Stabile d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Per la Stagione Teatrale de il Parioli, Roma, dal 11 al 22 dicembre, va in scena Daniele Pecci in “Divagazioni e Delizie” di John Gay, traduzione e regia Daniele Pecci, musiche Patrizio Maria D’Artista, costumi Alessandro Lai, regista assistente Raffaele Latagliata – viene evidenziato sul sito web. Una nuova produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo, Shakespeare & Co – recita il testo pubblicato online. e Teatro Caniglia – si apprende dal portale web ufficiale. “Divagazioni e Delizie” è composto totalmente da scritti di Oscar Wilde: brevi racconti, commedie, saggi, lettere o semplicemente aforismi – La bravura dell’autore è stata quella di inventare il presupposto per cui Wilde, nell’ultimo anno della sua vita, il 1899, uscito dal carcere ed esule in Francia, stanco, grasso, malato e completamente in bancarotta, per cercare di tirare avanti, affitti piccole sale teatrali per dar spettacolo di sé, presentandosi al pubblico parigino come il ‘mostro’, ‘lo scandalo vivente’. Una sorta di conferenza autobiografica, a tratti interrotta da piccoli colpi di scena, happenings, e contrasti con i due inservienti/macchinisti del teatro – Seppur velata da una costante malinconia e da un sarcasmo feroce, la prima parte del testo scivola via fra vecchi ricordi, aneddoti, e racconti spesso molto divertenti – precisa la nota online. La seconda parte invece, attinge a piene mani da quel doloroso e terribile atto d’accusa che è il De Profundis. Il fatale amore per Lord Alfred Douglas, il processo, il carcere, gli ultimi anni esule tra la Francia e Napoli, la malattia e il presagio della morte ormai imminente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Una piccola curiosità: scritto negli anni ’70 e interpretato con enorme successo a Broadway e poi in tutto il mondo da Vincent Price; in Italia questo testo è famoso per una fortunata edizione di Romolo Valli del 1978 per la regia di Giorgio De Lullo – aggiunge testualmente l’articolo online. Acquista qui https://www.vivaticket.com/it/ticket/daniele-pecci-divagazioni-e-delizie/240030Questa la tournéeDa mercoledì 11 A domenica 22 dicembre – Roma Teatro Parioli7 e 8 gennaio – Siena Teatro dei Rozzi11 gennaio – Trevi (PG) Teatro Clitunno ore 21.001° febbraio – Castellammare di Stabia (NA) Teatro Supercinema – ore 21.005 febbraio Lignano (UD) Teatro Cinecity – ore 20.456 febbraio Artegna (UD) Nuovo Teatro Monsignor Lavorin – ore 20.459 febbraio – Todi (PG) Teatro Comunale – ore 18.0016 febbraio – Lecce Teatro Politeama Greco – ore 18.0020 febbraio – Ozieri (SS) Teatro Civico Oriana Fallaci ore 21.0021 febbraio – Lanusei (NU) Teatro Tonio Dei ore 21.0022 febbraio – Meana Sardo (NU) Teatro San Bartolomeo ore 21.0023 febbraio – Macomer (NU) Teatro Costantino ore 20.3024 febbraio – Sanluri (NU) Teatro Akinu Congia ore 20.306 Marzo – Ortona (CH) Teatro Tosti – ore 21.00Orari repliche Parioli Mer 11/12/24 21:00 Gio 12/12/24 21:00 Ven 13/12/24 21:00 Sab 14/12/24 21:00 Dom 15/12/24 17:00 Mer 18/12/24 21:00 Gio 19/12/24 21:00 Ven 20/12/24 21:00 Sab 21/12/24 21:00 Dom 22/12/24 17:00Teatro Parioli Costanzobiglietteria Via Giosuè Borsi, 20 TELEFONO 06 5434851 E-MAIL: biglietteria@ilparioli.it Servizio Whatsapp 3517211283ORARIO DI APERTURA BIGLIETTERIADal martedì al venerdì 10.30 – 13.30 e 14.30 – 19.00 sabato e domenica 14.30 – 19.00 – lunedì chiuso – recita il testo pubblicato online. La biglietteria nei giorni di spettacolo resterà aperta dalle 19.30 alle 21.30 solo per le operazioni riguardanti lo spettacolo in corsoORARIO SPETTACOLImercoledì, giovedì, venerdì, sabato ore 21.00 domenica ore 17.00lunedì e martedì riposo ad eccezione delle serate eventoPrezziPLATEA: Interi € 30,00 – Ridotti € 27,00 GALLERIA: Interi € 22,00 – Ridotti € 20,00RIDUZIONI Le riduzioni sono riservate agli under 26, over 65, ad esclusione del weekend e dei giorni festivi e prefestivi – aggiunge la nota pubblicata. Sono previste ulterioririduzioni su abbonamenti e biglietti per Cral, Scuole, Gruppi, Associazioni convenzionate, contattando l’Ufficio Promozione del Teatro – riporta testualmente l’articolo online. La direzione si riserva il diritto di sospendere le riduzioni.COME RAGGIUNGERCIBus Linea 52 – 53 – 223 fermata Piazza Santiago del CileTaxi Stazione taxi Piazza Santiago del CilePARCHEGGI CONVENZIONATI• RTM GARAGE SRL PARIOLI – Via Alberto Caroncini, 50Tel.068078601 – aperto dal lunedì al sabato dalle 6.30 alle 01.00 (circa 300 mt dal teatro)Domenica chiuso – Gradita prenotazione fino ad esaurimento postiPREZZO LISTINO: MICROVETTURE E PICCOLE AUTO 4 EURO L’ORAAUTO MEDIE e GRANDI 5 EURO L’ORADA CONVENZIONE 1 EURO IN MENO DAL PREZZO DEL LISTINO (da applicare)• AUTORIMESSA PARIOLI 31 – Viale Parioli, 31Tel. 068073200 – aperto dal lunedì al sabato dalle 6.00 alle 01.00 (circa 400 mt dal teatro)Domenica chiusoPREZZO LISTINO: MICROVETTURE E PICCOLE AUTO 8 EURO L’ORAAUTO MEDIE E GRANDI 10 EURO L’ORADA CONVENZIONE RIDUZIONE DEL 20 % CIRCA (da applicare)• AUTORIMESSA FIRST GARAGE – Via Tommaso Salvini 2/FTel. 068075106 – aperto dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 00.00 (circa 650 mt dal teatro)Domenica chiuso – Su prenotazione fino ad esaurimento postiPREZZO LISTINO: SMART E MINICAR 3 EURO L’ORAAUTO MEDIE 4 EURO L’ORAAUTO GRANDI 5 EURO L’ORADA CONVENZIONE 1 EURO IN MENO DAL PREZZO DEL LISTINO (da applicare)• F2 PARKING – Via Eustachio Manfredi 6Tel. 068077442 – aperto 24 ore / 365 giorni l’anno – Su prenotazione fino ad esaurimento postiPREZZO LISTINO: AUTO PICCOLE 4 EURO LA PRIMA ORA, 3 LE SUCCESSIVEAUTO MEDIO GRANDI 5 EURO LA PRIMA ORA, 4 LE SUCCESSIVEPREZZI GIÀ IN CONVENZIONE

