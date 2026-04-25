Dividendo: analisi del balzo di fatturato di B.F.

In queste ore il tema del dividendo è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Di particolare interesse è la crescita dell’utile di B.F. a 15 milioni nel 2025, che ha portato a un dividendo di 0,076 euro. Questo risultato è stato trainato dal balzo di fatturato e margini dell’azienda, con un’accelerazione delle attività in Africa. Il Consiglio di Amministrazione ha recentemente approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e il bilancio consolidato, convocando l’assemblea degli azionisti. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, ti invitiamo a approfondire online.